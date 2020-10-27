Экономист предостерегает от долларовых вкладов

https://static.news.ru/photo/7dd952c0-184f-11eb-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После избрания в США президентом демократа Джо Байдена санкции против России усилятся. Долларовые счета также могут попасть под ограничения, считают аналитики.

На данный момент введение серьёзных ограничительных мер, связанных с расчётами в долларах, для российских юридических и физических лиц не предусматривается. Однако, такая опасность существует, сообщает РИА Новости.

Важный аспект сбережения — это доступные инструменты в долларах, — заявил управляющий активами одной из российских инвестиционных компаний Андрей Русецкий.

Он добавил, что процентные ставки на депозитах и доходность облигаций высококачественных заёмщиков с трудом перекрывают инфляцию в долларах США. Так, гособлигации США имеют 0,8% дохода, а базовая инфляция в США находится на уровне 1,7%.

Русецкий также считает, что население покупает валюту по самой высокой цене из-за паники, вызванной обвалом рубля. Это может привести к последующему падению курса доллара, когда ситуация выровняется.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне в течение пяти лет могут вывести из банков 3,4 трлн рублей и переложить их в другие инвестиционные инструменты, прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА). Новыми направлениями вложений могут стать ценные бумаги и недвижимость.