Россияне могут забрать вклады из банков: всё ради более выгодных вложений

Россияне в течение пяти лет могут вывести из банков 3,4 трлн рублей и переложить их в другие инвестиционные инструменты, прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА). Новыми направлениями вложений могут стать ценные бумаги и недвижимость. Снижение процентов по депозитам сделало их менее привлекательными, соглашаются эксперты. При этом они предупреждают, что на других инвестициях можно как хорошо заработать, так и много потерять. Куда пристроить деньги и насколько это рискованно, разбирался NEWS.ru.

Российские банки уже не обеспечивают своим вкладчикам высокий уровень дохода, ведь проценты по депозитам заметно снизились. К тому же некоторым россиянам скоро придётся платить по ним налоги. На этом фоне НРА ожидает, что в период с 2020-го по 2025 год 3,4 трлн рублей перетекут из банков в альтернативные инвестиционные инструменты, пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства.

Переток средств действительно происходит на фоне роста интереса граждан к другим инструментам помимо банковских вкладов, отмечает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для российской экономики это позитивное явление, поскольку повышает возможности привлечения инвестиций.

Банковские вклады — это, как правило, краткосрочные инструменты, в основном до одного года. К тому же по закону их можно забрать в любой момент. В ценные бумаги — акции, облигации — обычно инвестируют на больший период, чем один год, и для изъятия из оборота их нужно продать. В этом плане экономика получает длинный ресурс, который можно инвестировать в разные проекты. Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

При этом сумма прогнозируемого оттока средств — 3,4 трлн рублей, — по словам депутата, не слишком велика в масштабах российской банковской системы.

На начало сентября общий объём вкладов физических лиц в российских банках составлял 32 трлн рублей, сообщил заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко. По его словам, с начала года этот показатель увеличился на 1,7 трлн рублей. При этом прибавка была довольно условной, поскольку половину обеспечила переоценка иностранной валюты. Кроме того, наибольший прирост показали текущие счета. Это означает, что люди не стали переводить в наличные полученные зарплаты, пояснил эксперт. Такое поведение вполне понятно — в условиях пандемии сложнее рассчитываться наличными, потому что многие покупки делаются дистанционно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на статистический прирост вкладов, процесс перетока средств с банковских вкладов в другие инструменты существует, подтверждают эксперты. Если бы не он, депозиты россиян прибавили бы куда больше.

Стоит отметить, что перекладывание средств с депозита, например в недвижимость, не меняет ситуацию для банковской системы, поскольку человек, продавший квартиру, положит деньги в банк. То же самое касается и фондового рынка. Деньги просто переходят от лица к лицу. Единственное, когда они могут уйти совсем, — если предприятия выпускают новые ценные бумаги, либо средства вкладываются в иностранные акции и облигации, что, кстати, сейчас и наблюдается. Константин Корищенко экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС

Низкий процент

Первая причина, по которой россияне стремятся забрать деньги из банков — снижение процентов по банковским депозитам, продолжающееся в течение всего этого года. По данным ЦБ, максимальная ставка по рублёвым вкладам десяти крупнейших банков на 1 октября снизилась до 4,32% против 5,92% в начале 2020-го. Таким образом, даже максимальные ставки практически не позволяют получить прибыль сверх уровня инфляции.

Впрочем, это не единственное, что делает депозиты менее привлекательными, отмечает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Рублёвый депозит теряет от снижения ставок и неопределённости курса рубля к бивалютной корзине. В результате при низких ставках в долгосрочном периоде можно не только не заработать, но и потерять. Валютные вклады, которые долго выступали надёжной гаванью, также теряют актуальность по двум причинам. Первая — низкие ставки, вторая — непонятное будущее инфляции по этим валютам. В экономику США и Европы на фоне пандемии было влито огромное количество денег, и как это скажется на инфляции, пока непонятно. Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ директор Банковского института НИУ ВШЭ

Третья причина, по словам эксперта, — введение налога на проценты по депозитам, что отпугивает людей от того, чтобы держать деньги в банках. Напомним, весной в России был принят закон, согласно которому доходы по процентам банковских вкладов, превышающих 1 млн рублей, будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Закон начинает действовать с 1 января.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В скором будущем может появиться ещё одна причина для оттока вкладов из банков, отмечает Константин Корищенко. Это введение цифрового рубля.

Цифровой рубль — это те же счета, только открытые в Центробанке. Думаю, что многие россияне предпочтут именно его, поэтому, если будет введён цифровой рубль, текущие вклады из банковской системы начнут перетекать в ЦБ, — предупреждает эксперт.

Куда пойдут деньги

По оценке Национального рейтингового агентства, большая часть выводимых из банков средств может пойти на фондовый рынок. Остальные — в недвижимость и наличную валюту.

Рынок ценных бумаг сейчас находится в достаточно сложном положении, отмечает Константин Корищенко. По его словам, на бирже можно больше заработать, но можно и потерять.

Если бы вы вложились в индекс РТС в 2009 году, то сегодня получили бы ту же самую сумму. С другой стороны, если бы вы вложились в 2014–2015 годах, а продали сейчас, смогли бы удвоить свои инвестиции. Помимо фондового рынка, деньги могут вкладываться в иностранную валюту, что тоже рискованно. Рациональной инвестицией в нынешних условиях является также золото, но самое интересное вложение — в недвижимость, — отметил экономист.

Играть в плюс на бирже можно при условии, что весь фондовый рынок растёт, а для этого сейчас нет никаких предпосылок, предупреждает Василий Солодков. Он также напоминает, что, в отличие от банковских вкладов, инвестиции на бирже не страхуются.

Консервативная часть населения, в основном старшее поколение, продолжает держать деньги в банках, отмечает Анатолий Аксаков. Ведь для многих фондовый рынок — всё ещё не очень понятная сфера. Зато активными инвесторами становятся молодые люди.

Молодёжь более активно идёт на фондовый рынок, тем более что сейчас всем процессом инвестиций можно управлять с помощью планшета или смартфона. Деньги всё в большем объёме направляются на биржу. Это и благо, и риск. Мы в этом году приняли закон о категоризации инвесторов, который в определённой степени должен эти риски снимать. Тем не менее главное — это финансовая грамотность людей и ответственность профессиональных участников фондового рынка — управляющих компаний и брокеров, — отметил депутат.

На последнем заседании Центробанк второй раз подряд сохранил размер ключевой ставки на уровне 4,25% годовых. Эксперты полагают, что вместе со ставкой в ЦБ прекратят снижение и банковские проценты по вкладам. Однако они могут задержаться на низком уровне на неопределённый период.

Ставки по евро и доллару останутся в районе нуля минимум ещё пять лет, считает Василий Солодков. Перспективы рубля, по его словам, оценить сложнее, но в ближайшие два года, если не произойдёт ничего экстраординарного, рублёвые ставки по депозитам так и останутся на низком уровне.