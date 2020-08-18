Карточный фокус: сохранят ли банки кешбэк при ограничении эквайринга

Привычный для многих россиян процесс возврата на счёт части уплаченных денег вдруг оказался под угрозой. Российские банки заявили, что могут сократить или даже обнулить кешбэк с покупок в небольших магазинах, если правительство решит снизить до 1% эквайринговую комиссию для малого и среднего бизнеса. На кону оказались миллиарды рублей и интересы покупателей. Однако, по мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, некоторые банки сохранят кешбэк даже в условиях снижения своих доходов.

Инициатива правительства снизить размер комиссии за приём карт для МСП до 1% и таким образом помочь малому бизнесу не нашла поддержки у кредитных организаций. Ассоциация банков России направила в Минэкономразвития письмо с просьбой не снижать стоимость эквайринга.

По словам банкиров, уменьшение комиссии может обернуться потерями не столько для них самих, сколько для бизнеса, а также клиентов. Представители кредитных организаций поясняют, что при ставке в 1% банки будут вынуждены переложить на бизнес расходы на покупку и обслуживание терминалов для приёма карт, пишет газета «Известия».

Негативные последствия ждут также обычных покупателей. Низкая эквайринговая комиссия лишит банки возможности предоставлять программы поощрения своим клиентам, в первую очередь кешбэк за покупки в малых и средних торговых предприятиях, говорится в письме АБР.

Ранее стало известно, что правительство изучает возможность снижения комиссии за эквайринг для малых и средних компаний до 1% по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поскольку кешбэк существует за счёт доходов, получаемых в том числе от эквайринговой комиссии, то с её уменьшением кто-то может его обнулить, поясняет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом, он полагает, что не все банки станут отказываться от этого инструмента.

Кешбэк — это способ стимулировать клиентов пользоваться банковскими картами и, в целом, безналичной оплатой. Это способ конкурентной борьбы банков за клиента. Поэтому, с одной стороны, источников средств для такого стимулирования будет меньше, с другой — конкуренция будет подталкивать к сохранению таких программ. Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

По словам депутата, прежде чем принимать решение о снижении платежей за приём банковских карт стоит всё тщательно взвесить и посчитать.

Комиссия по эквайрингу состоит из трёх частей — одна идёт банку, который выпустил карту, вторая — банку, который обслуживает торговую точку, третья часть — это доля платёжной системы, поясняет заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

Текущий размер комиссии по эквайрингу составляет от 1,2% до 2,5%, чаще всего применяется тариф 1,8-2,5%. И поскольку банки работают на маленькой марже, то для них разница в 0,5-1,0% имеет большое значение. Даже снижение комиссии на 0,5% — это уже большие потери. Александр Пушко заместитель директора Института коммуникационного менеджмента при ВШЭ заместитель директора Института коммуникационного менеджмента при ВШЭ

Решение по кешбэку банки будут принимать индивидуально, считает эксперт. Кто-то станет датировать свои программы поощрения, чтобы сохранить клиентов, кто-то может ввести дополнительные комиссии. Уже были сообщения, что ряд банков рассматривает возможность ввести комиссии за SMS-оповещение и push-уведомления. Банки будут искать возможности компенсировать возможные потери, пояснил специалист.

Удержание комиссий за эквайринг на текущем уровне лоббируют преимущественно крупнейшие кредитные организации, для которых это хороший источник доходов, отмечает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его словам, в условиях снижения ставки рефинансирования ЦБ и процентов по кредитам крупные банки начинают всё больше черпать свои доходы из комиссионных платежей, в том числе эквайринга.

Чем масштабнее банк, тем выше проценты он позволяет себе выставлять по любым комиссиям, в том числе и по эквайрингу. Более скромные банки берут с клиентов меньший процент. В принципе, 1% комиссии для небольших банков — вполне приемлемый вариант. Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков президент Ассоциации российских банков

Напомним, у кредитных организаций уже был опыт работы с комиссией в 1%. Весной, на фоне пандемии COVID-19 Банк России в качестве меры поддержки торговли ограничил эквайринговые платежи при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%. 10 августа это ограничение было отменено.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Всего за несколько месяцев банки потеряли миллиарды рублей комиссионных сборов, отметил Анатолий Аксаков. В случае снижения комиссии за эквайринг для МСП речь также будет идти о миллиардах рублей недополученных средств, пояснил депутат.

С моей точки зрения, самый эффективный способ решения проблемы — переход на систему быстрых платежей. Там максимальная комиссия составляет 0,6%, а сейчас даже 0,4%. В этом направлении и надо двигаться бизнесу. Конечно, вначале придётся потратиться, но потом можно много выиграть. Тогда и комиссия за эквайринг сама пойдёт вниз, поскольку будет проигрывать конкурентную борьбу новой системе платежей, — отметил депутат.

Желанный кешбэк

Между тем, отказ банков от кешбэка не станет сильным ударом для россиян, которые рассматривают его лишь как приятный бонус, считают эксперты. Возврат средств влияет на потребительские настроения россиян, но не является определяющим, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Уже сейчас многие банки начали отменять кешбэк из-за пандемии COVID-19. Доходы кредитных организаций упали, и они стали отказываться от этого инструмента по целому ряду продуктов. В целом доходы россиян от кешбэка не очень велики — можно получить дополнительно несколько сотен рублей в месяц. Погоды это не делает, но влияет на лояльность. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Кешбэк — это вопрос психологии, считает Гарегин Тосунян. Для кого-то он действительно важен, поскольку воспринимается как возможность получить что-то бесплатно.

Я знаю людей, которые готовы тратить сотни рублей на бензин, чтобы доехать до торговой точки, где у них будет кешбэк либо какая-то скидка. При этом затраты времени и денег оказываются больше, чем полученная выгода, но у человека всё равно есть ощущение, что он выиграл, — отметил эксперт.

Торговый компромисс

В Ассоциации банков России предупреждают, что снижение эквайринговой комиссии и последующий за этим отказ от кешбэка за покупки в малых и средних торговых предприятиях ударят по малому бизнесу. Покупатели предпочтут большие торговые сети.

Россияне могут сменить привычные магазины, но вряд ли из-за кешбэка, считает Алексей Коренев.

В условиях пандемии и необходимости экономить многие россияне меняют покупательские приоритеты в сторону эконом-сегмента и их не удержишь уже никаким возвратом средств. На фоне возможности сэкономить на ценах в более дешёвых магазинах, кешбэк — это крохи, — подчёркивает аналитик.

Между тем, снижение комиссии за эквайринг может привести к росту цен в небольших торговых точках, предупреждает генеральный директор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Агентство «Москва»

Тариф на эквайринг едва покрывает затраты банков на техническое обслуживание систем. Его понижение вызовет недовольство банковской системы и отказ от обслуживания терминалов — это будут вынуждены делать сами торговые сети за свой счёт. Стоимость обслуживания терминала — одна для всех. Если для крупной торговой сети дополнительные траты будут незначительными, то для небольшого розничного магазина или ателье это станет существенной нагрузкой и приведёт к росту стоимости товаров и услуг. Майкл Росс-Джонсон генеральный директор криптовалютного необанка Chatex генеральный директор криптовалютного необанка Chatex

Если торговая точка желает принимать банковские карты, — необходим компромисс по тарифам, считает Александр Пушко.

Для банков это тоже бизнес, а значит он должен быть как минимум окупаемым, а лучше — иметь какую-то доходность. При этом, хотя торговые точки заинтересованы в снижении комиссии, они должны понимать, что возможность оплаты товаров по банковским картам, в том числе кредитным, в настоящее время серьёзно увеличивает объёмы торгового оборота и размер среднего чека. Не секрет, что многие люди в результате карантина серьёзно потеряли в зарплате и кредитные карты облегчают им жизнь, — отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что в период карантина наблюдается рост покупок в online-торговле, оплата которых производится, как правило, с помощью банковских карт. Не будь этого, товарооборот мог бы стать меньше как минимум на 40%, отмечает специалист.