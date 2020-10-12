Платежи на карантине: скольких россиян не спасут кредитные каникулы

Большая часть заёмщиков после кредитных каникул возвращается к погашению займов, сообщили NEWS.ru в опрошенных банках. По прогнозу ЦБ РФ, доля тех, кто после отсрочки продолжит нормально платить по кредиту, составит порядка 80%. Эксперты оценивают такой результат положительно, но сетуют на то, что власти не стали продлять программу, несмотря на угрозу возникновения второй волны COVID-19.

Не менее 80% заёмщиков, получивших право на кредитные каникулы, смогут вернуться в нормальный график платежей. С таким прогнозом выступил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. По его словам, заявленная цифра — результат предварительных оценок российских банков, опрошенных ЦБ.

Если этот прогноз подтвердится, то мы будем считать, что кредитные каникулы оказались весьма эффективной пусть и экстраординарной антикризисной мерой, — заявил представитель Центробанка в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что после ипотечных каникул в график платежей возвращаются около 75% заемщиков. При этом, там более строгие критерии «входа» и более фундаментальные причины влияют на платёжеспособность.

Напомним, закон о предоставлении кредитных каникул был утверждён 3 апреля. На предоставление отсрочки по платежам могли рассчитывать физлица и индивидуальные предприниматели, чей доход снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным показателем 2019 года, а также ряд предприятий малого и среднего бизнеса. Продолжительность льготного периода составляет до шести месяцев.

Большинство клиентов, действительно, возвращаются к привычному графику после выхода из кредитных каникул, подтвердили NEWS.ru сразу в нескольких банках.

К настоящему моменту показатели взыскания возвращаются на докризисный уровень. Этому способствует восстановление экономики, а также меры поддержки заёмщиков, предоставленные государством и банками в рамках программ реструктуризации. Большая часть россиян возвращается к привычному графику после выхода из каникул, — заявили в пресс-службе ВТБ.

Основная часть клиентов, воспользовавшаяся кредитными каникулами в рамках 106-ФЗ, возвращается в график в конце октября-ноябре, сообщил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. По его словам, лишь менее 10% клиентов допускают просрочки после окончания льготного периода.

О возвращении к погашению кредитов после каникул значительной части клиентов сообщили также в Промсвязьбанке и Абсолют Банке.

Не менее 80%, о которых говорит ЦБ, — это хороший результат, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его словам, кредитные организации опасались, что число проблемных клиентов будет заметно выше.

Мы даже не рассчитывали, что в такой степени заёмщикам удастся восстановить свою кредитную деятельность. При этом, правильно сработал и ЦБ, и банки всех уровней. Они подходили с одной стороны довольно гибко, с другой — достаточно строго. Каникулы предоставлялись не безоглядно, и ЦБ принял такую позицию и не стал излишне давить на банки. Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков президент Ассоциации российских банков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судьба оставшихся 20%, по словам представителя банковского сообщества, будет решаться индивидуально. Каждый клиент будет обсуждать это со своим банком, объясняя, почему ему не хватило шести месяцев, чтобы поправить свои дела. Обоснованных причин здесь может быть очень много ибо ничего хорошего в экономике не произошло, чтобы человек мог за полгода всё исправить. В результате, банки могут пойти на встречу клиенту и продлить срок кредитных каникул, считает эксперт. Главное, по его словам, чтобы ЦБ тоже проявил гибкость и не наказывал банки за такой шаг.

Прогнозируемый Центробанком результат можно назвать хорошим, соглашается профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков. Вместе с тем, по его словам, проблемы заёмщиков отнюдь не решены, потому что ситуация в российской экономике остаётся сложной.

Инструмент сработал, а что дальше? Где люди дальше будут брать деньги, чтобы погасить взятые кредиты? Мы имеем девальвированный на 10% рубль, упавший малый и средний бизнес и новое продолжение пандемии. То есть особого роста экономики ждать не приходится. ВВП летит вниз, если в прошлом году он был 110 трлн рублей, то в этом году хорошо если будет хотя бы 100 трлн. Юрий Юденков профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Не всем дали

Российские банки за весь период действия закона о кредитных каникулах получили от граждан 388,1 тысячи требований о предоставлении отсрочки по заёмным платежам. К 7 октября кредитные каникулы были предоставлены по 159,5 тысячи требований на общую сумму 78,5 млрд рублей, сообщил Михаил Мамута. Вместе с тем, системно значимые банки аннулировали более 29 тысяч кредитных каникул, полученных заёмщиками в пандемию, на общую сумму около 10 млрд рублей.

Одна из причин аннулирования, по словам представителя ЦБ, заключается в том, что многие заёмщики, запросившие кредитные каникулы по телефону, ошиблись в расчётах своего среднемесячного дохода. Также не все принесли подтверждающие документы в отведённый для этого срок — 90 дней.

В основном все люди обоснованно просили предоставить кредитные каникулы, мошенничества там практически не было, считает Юрий Юденков. Возможно, были ошибки, но не намеренное введение банков в заблуждение.

Между тем, срок подачи заявления на предоставление кредитных каникул истёк 30 сентября. Продлять дальше эту программу власти не стали, хотя были разговоры о том, что такую возможность обсудят.

Центробанк пока дал понять, что не будет вводить новые кредитные каникулы. Но я считаю, что имело бы смысл вернуться к этой практике для нуждающихся, — отметил Юрий Юденков.

По словам эксперта, существует риск возникновения новых ограничений и дальнейшей потери доходов населения. В такой ситуации новые кредитные каникулы лишними точно не будут.

В Банке России не ответили оперативно на запрос NEWS.ru относительно дальнейших перспектив программы кредитных каникул.