Кредитные карты: реальная угроза  или лёгкий шантаж

Главное — грамотно напугать. Ассоциация банков России утверждает, что кредитные карты оказались под угрозой. Соответствующее письмо АБР направила главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Банкиры недовольны предложенными поправками в закон «О потребительском кредите», потому что права заёмщиков существенно расширяются. Действительно ли серьёзны риски для банковской розницы и так уж ли пострадают кредитные карты? Владельцам кредитных карт бояться нечего, банки просто защищают свои интересы, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты.

В октябре пройдёт рассмотрение поправок к действующему закону «О потребительском кредите». Поправки — в интересах заёмщиков, так как защищают россиян от навязанных банками услуг. Например, оплаты страховки при покупке жилья, и ряда других. Естественно, банкам не хочется отказываться от дополнительных доходов.

Большинство опрошенных NEWS.ru экспертов считает, что навязывание банками дополнительных услуг — распространённая проблема, с которой стоит бороться. И если поправки к закону будут приняты, то люди, чьи доходы и так просели за время коронакризиса, от этого только выиграют.

Мисселинг — навязывание банком дополнительных услуг — пора приостановить. Центробанк ведёт с ним борьбу, но практика эта никуда не делась, говорит доцент кафедры «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олег Свиридов.

Доказать факт навязывания сложно, в документах всё выглядит добровольно. И отказаться от умело предлагаемых дополнительных услуг под силу только юридически грамотному и психологически крепкому клиенту.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, банк может отказать заёмщику в автомобильном кредите, если он не застрахует свою жизнь. Ещё один практически неизбежный факт: при покупке жилья, когда ипотека одобрена и покупатель с продавцом уже встретились в банке для совершения сделки, внезапно выясняется, что нужно ещё оплатить и страховку жилья, иначе кредит отменяется. Суммы страховки разные, но всегда солидные.

В свою очередь профессор Кафедры Финансов, денежного обращения и кредита Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что страхование и кредитование — это совершенно разные виды бизнеса, и навязывание данных услуг — это нарушение закона «О банках и банковской деятельности».

Если банк берёт процент за то, что в его банкомате снимаются наличные деньги по карточке другого банка, то это нормальная практика. Но почему в сознании потребителей пытаются связать этот и другие моменты использования карт с законопроектом об ограничении навязывания услуг, непонятно. Письмо АБР — это дымовая завеса, отвлекающий манёвр, чтобы затянуть принятие решения. Юрий Юденков профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Недовольство многих банкиров вызывает возможное законодательное решение по процентам за обслуживание кредитных карт чужих банков. Если примут закон в той редакции, в какой он есть сейчас, то эти проценты тоже можно считать навязыванием дополнительных услуг. Если вставить поправку, что это не касается расчётов по кредитным картам, то тогда по всем дополнительным услугам закон останется в силе, говорит Юденков. Это чисто юридическая тонкость.

Письмо Ассоциации банков России — попытка отстоять свои интересы. Угроза кредитным картам, о которой говорится в заголовках новостей, не несёт потребителю ни малейшего вреда, речь идёт о возможном сокращении пользователей кредитных карт. Но эта тенденция и так уже существует, без привязки к ожидаемой поправке в закон.

Банки защищают свои интересы. А наши кредитные карты как существовали, так и будут существовать, — считает Юденков.

Отказ пользователей от пластиковых карт не связан с будущими поправками. Люди отказываются от карт, когда не могут выплатить кредитные долги, — объясняет финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Влас.

Много граждан задолжали по займам, и эти долги только растут. По исполнительным листам приставы списывают все денежные средства со счетов должников, поэтому те отказываются от карточек и закрывают свои счета. Хотя некоторые банки препятствуют закрытию таких счетов, они блокируют карты должников и продолжают списывать с них средства в пользу приставов, в том числе и поступающие пенсии. Андрей Влас финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России

Поэтому люди, особенно слабо владеющие компьютером, обращаются в отделения Пенсионного фонда и просят о возможности получать пенсии почтой.

По словам Андрея Власа, основные пользователи карточек, которые не могут от них отказаться, это бюджетники. Остальные категории граждан имеют право получать зарплату не только на карту, но и наличными.

Организации, которые навязывают карточки как зарплатные проекты и требуют завести карту, нарушают закон. Но, к сожалению, всё получается добровольно-принудительно, — говорит эксперт.

На этом фоне растёт популярность наличного расчёта. Бизнес уходит в наличку И это касается не только малого бизнеса, но и крупных предприятий. Внедрение различных программ, контролирующих бизнес, заставляет предпринимателей уходить от банковских расчётов и работать с кэшем.

По мнению большинства опрошенных NEWS.ru экспертов, поправки в закон «О потребительском кредите» принять необходимо. Все должны понимать правила игры: и банки, и клиенты. А играть лучше по-честному.