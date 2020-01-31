Спрос на ипотечные каникулы в первые полгода работы данного механизма в России оказался невысок, следует из статистики опрошенных NEWS.ru банков. По их данным, количество обращений за предоставлением отсрочки составляет 0,1-0,4% от числа имеющихся жилищных кредитов. Самая распространённая причина для таких заявлений — потеря работы или части дохода. Эксперты полагают, что россияне ещё не освоили новый механизм, и в дальнейшем доля обращений может вырасти. Но не намного, если, конечно, отечественная экономика и рынок труда не преподнесут неприятный сюрприз.
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу ровно полгода назад — 31 июля 2019 года. С этого момента владельцы жилищных кредитов, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили право обращаться в финансовые учреждения за предоставлением отсрочки по погашению займа сроком до шести месяцев.
Так, за период действия закона в Промсвязьбанк (ПСБ) поступило всего лишь 109 обращений о предоставлении ипотечных каникул, их доля не превысила 0,1% от ипотечного портфеля банка, сообщили NEWS.ru в пресс-службе кредитной организации. Положительное решение было принято только по 51 заявке.
Чаще всего банк отказывает в «каникулах», если не был предоставлен полный комплект документов, а также если жильё, на которое подавалась заявка, не единственное у заёмщиков, пояснила руководитель Центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.
Каждый восьмой клиент, подавший заявку, отказывается от неё по разным причинам: часть принимает решение воспользоваться программой реструктуризации ипотеки, другие — потому что находят самостоятельно выход из сложной жизненной ситуации, — сообщила представитель ПСБ.
Среди клиентов банка «Открытие» за предоставлением ипотечных каникул к 15 января 2020 обратилось 232 заёмщика — их долги по жилищным кредитам составляют примерно 0,15% от всех имеющихся ипотечных займов, сообщили в пресс-службе банка. В 105 случаях предоставление отсрочки было одобрено.
В Райффайзенбанке сообщили, что рассматривают все обращения клиентов в рамках программы ипотечных каникул, но при этом не наблюдают значительного роста таких заявлений в сравнении с классическими программами реструктуризации.
Самая высокая доля обращений оказалась у Абсолют-Банка — менее 0,4% от количества текущих ипотечных кредитов. Это 170 заявителей, из которых 30% получили право на отсрочку. Некоторые обращения находятся в стадии рассмотрения, если заёмщики при подаче не предоставили документы либо предоставили неполный пакет необходимых бумаг, сообщила директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют-Банка Елена Ковырзина.
По её словам, в случаях, когда заёмщик не соответствует требованиям закона, банком могут быть предоставлены собственные программы реструктуризации.
Число обращений в кредитные организации за ипотечными каникулами не превышает 1%, подтвердил NEWS.ru один из авторов закона — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что ещё до принятия нового механизма было известно, что число проблемных или дефолтных кредитов из всего ипотечного портфеля составляет от 1 до 1,5%. Те, кто сейчас обращается за ипотечными каникулами, как раз и входят в эти 1,5%, пояснил депутат.
Дело в данном случае не в цифрах. Нужно учитывать, что каждый конкретный случай — это судьба человека или семьи. Каждому нужно дать возможность выйти из трудной ситуации. И в этом смысле я считаю, что закон свою миссию выполняет. Он обеспечивает защиту прав граждан, даёт им возможность более успешно взаимодействовать с банком.
Со своей стороны президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объясняет невысокий процент обращений за ипотечными каникулами тем, что далеко ещё не все клиенты осведомлены о такой возможности, и не все понимают, как ей воспользоваться. К тому же условия предоставления ипотечных каникул не настолько соблазнительны, чтобы многие люди в срочном порядке решили ими воспользоваться, отмечает он. Дело в том, что платить по кредиту всё равно придётся, хотя и позже.
Также, по словам представителя банковского сектора, низкий процент может быть связан с тем, что добросовестным клиентам кредитные организации готовы дать отсрочку или реструктуризировать займ и без использования закона об ипотечных каникулах.
Банки так или иначе дифференцируют своих клиентов по степени добросовестности. Если клиент надёжный, то они ему и так дадут и полгода и год каникул.
Несмотря на невысокие показатели, он положительно оценивает появление данного механизма, поскольку тот даёт людям определённую возможность выйти из сложной ситуации.
Невысокий процент обращений может быть связан и с психологией российских заёмщиков, которые при возникновении сложностей тянут до последнего в надежде, что всё образуется, полагает вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. Другая причина, по словам эксперта, заключается в том, что новый инструмент ещё не вошёл в обиход и требует больше времени для привыкания.
Третий фактор носит чисто экономический характер. Несмотря на то, что в последние годы реальная покупательная способность домохозяйств падала, явного кризиса в стране нет, и по рынку труда не наносились серьёзные удары, чтобы много человек осталось без работы. Учитывая, что ипотечные займы имеют наименьший процент просроченных задолженностей и дефолтов, по сравнению с автомобильными и потребительскими кредитами, то и сам по себе процент кандидатов на отсрочку платежа будет небольшим.
По его словам, в дальнейшем доля обращений за ипотечными каникулами может вырасти, но это не станет трендом. Для сильного роста нужно, чтобы в экономике страны возникли тяжёлые проблемы, которые вызовут дефолт заёмщиков и дефолт ипотечного рынка в целом, чего, скорее всего, не произойдёт, отмечает Олег Самойлов.
Переждать до зарплаты
Положение закона позволяет обращаться за предоставлением отсрочки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К таким документ, в частности, относит потерю работы или временную утрату трудоспособности, снижение дохода более чем на 30% за два последних месяца, получение инвалидности I или II группы или рождение ребёнка.
По информации опрошенных банков, самые распространённые причины обращения за ипотечными каникулами — увольнение или снижение уровня дохода. В ЮниКредит банке, к примеру, половина обратившихся потеряла работу, у 30% — снизился доход, у 15% — произошло пополнение в семье, сообщил директор дирекции по развитию бизнеса ипотечного кредитования банка Антон Шайтуров.
Подавляющее большинство заявителей просят дать отсрочку на максимально возможный срок — шесть месяцев. Этого обычно достаточно, чтобы найти новую работу или восстановить уровень заработка, считает Марина Заботина.
По экспертным данным, на поиск новой работы у людей в среднем уходит три месяца, и поскольку это основной фактор обращения за ипотечными каникулами, считает Аксаков, то срока в полгода вполне достаточно.
В ходе принятия закона звучали опасения, что после его внедрения банки могут повысить ставки по ипотеке, чтобы компенсировать дополнительные риски. По словам Гарегина Тосуняна, этого не произошло — внедрение закона не повлияло на стоимость кредитов.
Олег Самойлов отмечает, что обычно банки закладывают в свой процент риск недополученная денег, но в момент принятия закона об ипотечных каникулах возник противоположный тренд — на снижение стоимости займов. Дело в том, что российский Центробанк стал уменьшать уровень ключевой ставки, а вслед за ней поползли вниз и ставки кредитных организаций, пояснил эксперт.
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