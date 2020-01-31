Спрос на ипотечные каникулы в первые полгода работы данного механизма в России оказался невысок, следует из статистики опрошенных NEWS.ru банков. По их данным, количество обращений за предоставлением отсрочки составляет 0,1-0,4% от числа имеющихся жилищных кредитов. Самая распространённая причина для таких заявлений — потеря работы или части дохода. Эксперты полагают, что россияне ещё не освоили новый механизм, и в дальнейшем доля обращений может вырасти. Но не намного, если, конечно, отечественная экономика и рынок труда не преподнесут неприятный сюрприз.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу ровно полгода назад — 31 июля 2019 года. С этого момента владельцы жилищных кредитов, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили право обращаться в финансовые учреждения за предоставлением отсрочки по погашению займа сроком до шести месяцев.

Так, за период действия закона в Промсвязьбанк (ПСБ) поступило всего лишь 109 обращений о предоставлении ипотечных каникул, их доля не превысила 0,1% от ипотечного портфеля банка, сообщили NEWS.ru в пресс-службе кредитной организации. Положительное решение было принято только по 51 заявке.

Чаще всего банк отказывает в «каникулах», если не был предоставлен полный комплект документов, а также если жильё, на которое подавалась заявка, не единственное у заёмщиков, пояснила руководитель Центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Каждый восьмой клиент, подавший заявку, отказывается от неё по разным причинам: часть принимает решение воспользоваться программой реструктуризации ипотеки, другие — потому что находят самостоятельно выход из сложной жизненной ситуации, — сообщила представитель ПСБ.

Среди клиентов банка «Открытие» за предоставлением ипотечных каникул к 15 января 2020 обратилось 232 заёмщика — их долги по жилищным кредитам составляют примерно 0,15% от всех имеющихся ипотечных займов, сообщили в пресс-службе банка. В 105 случаях предоставление отсрочки было одобрено.

В Райффайзенбанке сообщили, что рассматривают все обращения клиентов в рамках программы ипотечных каникул, но при этом не наблюдают значительного роста таких заявлений в сравнении с классическими программами реструктуризации.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самая высокая доля обращений оказалась у Абсолют-Банка — менее 0,4% от количества текущих ипотечных кредитов. Это 170 заявителей, из которых 30% получили право на отсрочку. Некоторые обращения находятся в стадии рассмотрения, если заёмщики при подаче не предоставили документы либо предоставили неполный пакет необходимых бумаг, сообщила директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют-Банка Елена Ковырзина.

По её словам, в случаях, когда заёмщик не соответствует требованиям закона, банком могут быть предоставлены собственные программы реструктуризации.

Число обращений в кредитные организации за ипотечными каникулами не превышает 1%, подтвердил NEWS.ru один из авторов закона — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что ещё до принятия нового механизма было известно, что число проблемных или дефолтных кредитов из всего ипотечного портфеля составляет от 1 до 1,5%. Те, кто сейчас обращается за ипотечными каникулами, как раз и входят в эти 1,5%, пояснил депутат.

Дело в данном случае не в цифрах. Нужно учитывать, что каждый конкретный случай — это судьба человека или семьи. Каждому нужно дать возможность выйти из трудной ситуации. И в этом смысле я считаю, что закон свою миссию выполняет. Он обеспечивает защиту прав граждан, даёт им возможность более успешно взаимодействовать с банком. Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Со своей стороны президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объясняет невысокий процент обращений за ипотечными каникулами тем, что далеко ещё не все клиенты осведомлены о такой возможности, и не все понимают, как ей воспользоваться. К тому же условия предоставления ипотечных каникул не настолько соблазнительны, чтобы многие люди в срочном порядке решили ими воспользоваться, отмечает он. Дело в том, что платить по кредиту всё равно придётся, хотя и позже.

Также, по словам представителя банковского сектора, низкий процент может быть связан с тем, что добросовестным клиентам кредитные организации готовы дать отсрочку или реструктуризировать займ и без использования закона об ипотечных каникулах.

Банки так или иначе дифференцируют своих клиентов по степени добросовестности. Если клиент надёжный, то они ему и так дадут и полгода и год каникул. Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков президент Ассоциации российских банков

Несмотря на невысокие показатели, он положительно оценивает появление данного механизма, поскольку тот даёт людям определённую возможность выйти из сложной ситуации.

Невысокий процент обращений может быть связан и с психологией российских заёмщиков, которые при возникновении сложностей тянут до последнего в надежде, что всё образуется, полагает вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. Другая причина, по словам эксперта, заключается в том, что новый инструмент ещё не вошёл в обиход и требует больше времени для привыкания.

Третий фактор носит чисто экономический характер. Несмотря на то, что в последние годы реальная покупательная способность домохозяйств падала, явного кризиса в стране нет, и по рынку труда не наносились серьёзные удары, чтобы много человек осталось без работы. Учитывая, что ипотечные займы имеют наименьший процент просроченных задолженностей и дефолтов, по сравнению с автомобильными и потребительскими кредитами, то и сам по себе процент кандидатов на отсрочку платежа будет небольшим. Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риэлторов вице-президент Российской гильдии риэлторов

По его словам, в дальнейшем доля обращений за ипотечными каникулами может вырасти, но это не станет трендом. Для сильного роста нужно, чтобы в экономике страны возникли тяжёлые проблемы, которые вызовут дефолт заёмщиков и дефолт ипотечного рынка в целом, чего, скорее всего, не произойдёт, отмечает Олег Самойлов.

Переждать до зарплаты

Положение закона позволяет обращаться за предоставлением отсрочки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К таким документ, в частности, относит потерю работы или временную утрату трудоспособности, снижение дохода более чем на 30% за два последних месяца, получение инвалидности I или II группы или рождение ребёнка.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

По информации опрошенных банков, самые распространённые причины обращения за ипотечными каникулами — увольнение или снижение уровня дохода. В ЮниКредит банке, к примеру, половина обратившихся потеряла работу, у 30% — снизился доход, у 15% — произошло пополнение в семье, сообщил директор дирекции по развитию бизнеса ипотечного кредитования банка Антон Шайтуров.

Подавляющее большинство заявителей просят дать отсрочку на максимально возможный срок — шесть месяцев. Этого обычно достаточно, чтобы найти новую работу или восстановить уровень заработка, считает Марина Заботина.

По экспертным данным, на поиск новой работы у людей в среднем уходит три месяца, и поскольку это основной фактор обращения за ипотечными каникулами, считает Аксаков, то срока в полгода вполне достаточно.

В ходе принятия закона звучали опасения, что после его внедрения банки могут повысить ставки по ипотеке, чтобы компенсировать дополнительные риски. По словам Гарегина Тосуняна, этого не произошло — внедрение закона не повлияло на стоимость кредитов.

Олег Самойлов отмечает, что обычно банки закладывают в свой процент риск недополученная денег, но в момент принятия закона об ипотечных каникулах возник противоположный тренд — на снижение стоимости займов. Дело в том, что российский Центробанк стал уменьшать уровень ключевой ставки, а вслед за ней поползли вниз и ставки кредитных организаций, пояснил эксперт.