Эксперт спрогнозировал курс рубля к доллару в ближайшей перспективе Экономист Разуваев предположил, что в ближайшем времени доллар будет стоить 64 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист, член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев спрогнозировал, что в ближайшее время курс доллара вернется на прежние позиции и будет стоить 64 рубля. По мнению эксперта, укреплению рубля способствует стабильность на сырьевых рынках, а также «пробуксовывающая» после введения потолка цен на нефть и энергоресурсы логистика.

Продолжающееся укрепление рубля является следствием нескольких факторов. Первое- это стабильность сырьевых рынков. Второе- это то, что мы сумели перестроить логистику, последнее время «пробуксовывающую» в связи с введением потолка цен. Так что, как я и говорил в скором времени мы вполне можем ожидать возвращение на позиции в 64 рубля за доллар, — высказался Разуваев.

Ранее стало известно, что курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи составил 72,19 рубля, что на 6,75 копейки превышает уровень закрытия предыдущих торгов. При этом по состоянию на 10:50 по мск курс доллара упал до 71,03 рубля.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец полагает, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году.