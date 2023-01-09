Курс доллара на МосБирже вырос до 72,19 рубля

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи составил 72,19 рубля, что на 6,75 копейки превышает уровень закрытия предыдущих торгов. При этом по состоянию на 10:50 мск курс доллара упал до 71,03 рубля.

Евро к рублю на открытии торгов составил 76,14 рубля, что на 2 копейки ниже показателей закрытия торгов. На 10:50 мск курс евро достиг уровня 75,55 рубля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец полагает, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году.

При этом аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением после новогодних праздников. В течение всего 2023 года, по его словам, сильных колебаний национальной валюты ожидать не стоит.