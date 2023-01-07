Аналитики усомнились в укреплении рубля в 2023 году

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В 2022 году российская национальная валюта продемонстрировала высокую волатильность, ослабев в марте до 120 рублей за доллар и укрепив позиции летом до 55 рублей за доллар, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. По их мнению, нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей.

В первом квартале курс доллара останется в диапазоне 65–70 руб./$, курс евро — 70–75 руб./€, курс юаня — 9,5–10 руб./CNY, — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец полагает, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году.

В то же время в последующие кварталы рубль будет терять позиции на фоне как восстановления импорта, так и падения экспорта, полагают эксперты. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин прогнозирует, что в конце 2023 года профицит торгового баланса сократится примерно вдвое относительно уровней текущего года. Эксперт считает, что этот сценарий подразумевает незначительную и контролируемую рецессию в Европе и США, а значит, не приведет к сильному падению спроса на сырьевые товары и удержит цены на нефть на уровне $80 за баррель Brent и $60 за баррель Urals.

Ранее аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением после новогодних праздников. В течение всего 2023 года, по его словам, сильных колебаний национальной валюты ожидать не стоит.