Аналитик спрогнозировал укрепление рубля после праздников Аналитик Сыроваткин: укрепление рубля возможно в ближайшие недели

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Значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением после новогодних праздников, заявил агентству ПРАЙМ ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. В течение всего 2023 года, по его словам, сильных колебаний национальной валюты ожидать не стоит.

Эксперт пояснил, что росту рубля могут способствовать два фактора. Первый заключается в снижении спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, что характерно для начала года. Второй — в вероятном всплеске продажи валюты экспортерами, которую те могли придерживать. Он напомнил, что в декабре американская, европейская и китайская валюты значительно укрепились к рублю, превысив базовые прогнозы.

Данное обстоятельство создает предпосылки для укрепления российской валюты в ближайшие недели в область 68 рублей за доллар, — сказал эксперт.

Аналитик добавил, что в течение 2023 года ожидается сохранение профицита торгового баланса и компенсация дефицита бюджета за счет средств ФНБ, а также увеличения внутреннего долга. Таким образом, российская валюта не будет испытывать существенных колебаний, но к концу года возможно небольшое ослабление, заключил Сыроваткин.

Ранее финансовый аналитик Алексей Федоров рекомендовал россиянам инвестировать сбережения в японскую и европейскую валюты. По его словам, иена выглядит перспективным вложением средств по меньшей мере в первой половине 2023 года, а евро — в течение всего года.