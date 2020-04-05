Эксперт рассказал о роли США в ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/cefc015c-7773-11ea-930c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Участие США, наряду с Саудовской Аравией и Россией, будет ключевым в усилиях по восстановлению баланса на нефтяном рынке. Об этом заявил независимый эксперт по анализу нефтяного рынка из Кувейта Камель аль-Харами.

Очень важно присутствие или посредничество США на переговорах, потому что самостоятельно страны ОПЕК+ едва ли смогут обеспечить снижение добычи на 10−15 млн баррелей в сутки, — цитирует его РИА Новости.

Аль-Харами считает, что если не будет достигнута договорённость о снижении добычи, то США могут не только ввести пошлины на импортируемую нефть, но и налоги на иностранные инвестиции в американский энергетический сектор.

Но, скорее всего, Вашингтон продолжит усилия, чтобы сбалансировать рынок, что, в свою очередь, позволит защитить добычу сланцевой нефти американскими компаниями. Аль-Харами также сделал вывод, что ОПЕК+ уже не может бороться со сланцевой нефтью.

С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей: ведь в случае наращивания добычи цены упадут ещё сильнее, объяснили эксперты.

Как писал NEWS.ru, цена нефти продолжает находиться под давлением из-за сочетания двух важнейших факторов. С одной стороны, ослабляется потребность в ней из-за вируса. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает сокращение её потребления на 20 млн баррелей в день, или примерно на 20%. При этом с апреля ОПЕК предполагает ещё больше увеличить добычу и поставки, целенаправленно снижая цены с целью отвоевать доли рынка.