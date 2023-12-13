Экономист рассказал, как рекордный урожай картофеля повлияет на цены Экономист Кульбака: высокий урожай картофеля в России не снизит цены в магазинах

Собранный в этом году в России рекордный за 30 лет урожай картофеля — 8,4 млн тонн — не повлияет на стоимость этого продукта в магазинах, заявил в беседе с aif.ru экономист Николай Кульбака. Он пояснил, что цена на картофель формируется не только из затрат на его производство.

Ценообразование складывается сложнее, не только на поле. В стоимость входит и транспортировка, и хранение, и наценка торговой сети. Поэтому говорить о том, что у нас вырастили картофеля больше, и значит, он будет дешевле, нельзя, — отметил экономист.

Кроме того, по его словам, 15-процентное превышение объемов собранного картофеля по сравнению с урожаем прошлого года не позволяет говорить о значительном изменении цен. Также картофель хранится в течение всего года и в продажу поступает постепенно, что сглаживает ценовую динамику. Еще одним фактором, говорящим против возможного падения стоимости картофеля, является то, что на полках магазинов довольно много импортного товара.

Между тем, по данным Росстата, средняя цена килограмма картофеля в ноябре 2023 года составила 27 рублей, что почти на 11% ниже, чем годом ранее.

Ранее экономист Антонина Шаркова рассказала, что наблюдавшийся в октябре — ноябре стремительный рост цен на многие продукты, в том числе на картофель, в настоящее время прекратился. По мнению специалиста, стабильность сохранится вплоть до начала января.