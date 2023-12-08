Экономист рассказала о неизбежном подорожании ряда товаров в 2024 году Экономист Шаркова: в 2024 году будут дорожать алкоголь и табак

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Цены на отечественные продукты пока стабилизировались, и подорожать в 2024 году могут, скорее всего, подакцизные товары — алкоголь и табак, рассказала в беседе с «МК в Питере» доктор экономических наук Антонина Шаркова. По ее словам, на подорожании в следующем году многих товаров с импортными компонентами скажется падение курса рубля, произошедшее во второй половине 2023 года.

Торговля будет отыгрываться на не социальном сегменте и подакцизных товарах: спиртное и сигареты — в пределах роста до 12%. Низкий курс рубля второй половины 2023 года приведет к стабильному подорожанию всех товаров, имеющих импортные составляющие, так как все ранее приобретенные по низкой цене запасы закончились, — объяснила эксперт.

Также экономист спрогнозировала рост цен в пределах 10–15% в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. По ее мнению, этот процесс будет обусловлен подорожанием продовольственных товаров. Также высок риск подорожания импортных лекарств в связи с сезонным увеличением спроса на противовирусные препараты и средства от простуды. Можно ожидать и 5—10-процентного подорожания средств гигиены.

При этом, как отметила Шаркова, наблюдавшийся в октябре — ноябре стремительный рост цен на мясо птицы, яйца, картофель, мандарины и шоколад в настоящее время прекратился и их стабильности можно ожидать вплоть до начала января.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах страны и принять меры при выявлении нарушений. По информации ведомства, средняя розничная цена на яйца за год увеличилась более чем на 40%.