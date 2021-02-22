Экономист назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей

https://static.news.ru/photo/15917f0e-7537-11eb-94c2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал, при каком условии курс доллара будет равняться 30 рублям.

Власть должна решиться на деноминацию, как, например, недавно было в Белоруссии. У вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3, — рассказал «Вечерней Москве» эксперт.

Демура считает, что в России деноминация возможна, если доллар будет стоить 125–127 рублей. Однако в данное время курс находится в диапазоне 73–77 рублей за доллар, поэтому проводить деноминацию не имеет смысла.

Финансовый аналитик добавил, что курс рубля зависит от ситуации на внешних рынках. При этом он обратил внимание на распространённое заблуждение, будто бы укрепление или ослабление российской национальной валюты происходит из-за изменения стоимости нефти.

Эта зависимость есть только в головах экспертов и аналитиков, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru писал, что курс рубля после небольших изменений при открытии торгов на МосБирже оказался в минусе по отношению к доллару США и евро 22 февраля 2021 года. Европейская валюта впервые с 12 февраля пробила отметку в 90 рублей за единицу, следует из данных площадки.

Американский доллар расчётами «завтра» на 10:10 мск прибавил 28 копеек — до 74,36 рубля, евро подорожал на 19 копеек, до 90,08 рубля. На старте торгов валюта США росла на 11 копеек, а евро падал на 4 копейки. Майские фьючерсы на нефть марки Brent поднимаются на 1,16% — до $62,86 за баррель. Индекс МосБиржи по данным на 10:37 составлял 3427,70 пункта (-0,54%). РТС — 1450,95 (-1,01%).