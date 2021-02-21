Курс евро превысил 90 рублей за единицу впервые с 12 февраля

https://static.news.ru/photo/971f5afa-74e2-11eb-a712-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля после небольших изменений при открытии торгов на МосБирже оказался в минусе по отношению к доллару США и евро 22 февраля 2021 года. Европейская валюта впервые с 12 февраля пробила отметку в 90 рублей за единицу, следует из данных площадки.

Американский доллар расчётами «завтра» на 10:10 мск прибавил 28 копеек — до 74,36 рубля, евро подорожал на 19 копеек, до 90,08 рубля. На старте торгов валюта США росла на 11 копеек, а евро падал на 4 копейки. Майские фьючерсы на нефть марки Brent поднимаются на 1,16% — до $62,86 за баррель. Индекс МосБиржи, по данным на 10:37, составлял 3427,70 пункта (-0,54%). РТС — 1450,95 (-1,01%).

Рост цен на чёрное золото и слабый рубль могут помочь российскому бюджету получить дополнительные $33 млрд. К такому выводу пришли финансовые аналитики. Стоимость сырья выросла на 25%, в результате выручка РФ в настоящее время выше уровня середины 2019 года. При высоких ценах на нефть это позволит получить бюджету страны дополнительно 2,3% ВВП. Как считают эксперты, «лишние» средства могут пойти на социальные нужды. В этом случае это поможет справиться с ростом общественного недовольства. Однако планы не осуществятся, если произойдёт падение цен на нефть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 160–180 миллиардов рублей превысят плановые нефтегазовые доходы федерального бюджета при цене на нефть выше 60 долларов за баррель. При этом необходимо сохранение текущего курса рубля. Об этом заявил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.