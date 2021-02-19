Слабый рубль поможет российскому бюджету получить дополнительно $33 млрд

https://static.news.ru/photo/223a67f8-72bb-11eb-9474-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост цен на нефть и слабый рубль могут помочь российскому бюджету получить дополнительные $33 млрд. К такому выводу пришли аналитики Sova Capital.

Цены на сырьё выросли в этом году на 25%, в результате выручка России в настоящее время выше уровня середины 2019 года. При высоких ценах на нефть это позволит получить бюджету страны дополнительно 2,3% ВВП, передаёт Bloomberg.

Как считает издание, дополнительные средства могут пойти на социальные нужды. В этом случае это поможет справиться с ростом общественного недовольства. Однако планы не осуществятся, если произойдёт падение цен на нефть.

Ранее финансовый эксперт Даниил Петухов заявил, что слабая отечественная валюта позволяет увеличить доходы в российский бюджет. Данный фактор следует учитывать в связи с тем, что расходы федерального бюджета, включая социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей — в долларах.

По его словам, крепкий рубль способен снизить конкурентоспособность экспортёров на иностранных рынках. Также Петухов отметил, что идеального соотношения курса рубля к доллару и евро не существует, писал NEWS.ru.