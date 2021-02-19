Эксперт оценил доходы России от цены нефти выше $60

https://static.news.ru/photo/0590588e-23af-11eb-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 160–180 миллиардов рублей превысят плановые нефтегазовые доходы федерального бюджета при цене на нефть выше 60 долларов за баррель. При этом необходимо сохранение текущего курса рубля. Об этом заявил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.

В интервью РИА Новости он рассказал, что если среднемесячные цены на нефть будут превышать 60 долларов за баррель, а курс рубля сохранит текущее значение около 74 рублей, тогда нефтегазовые доходы федерального бюджета превысят плановые показатели на 160–180 миллиардов рублей в месяц.

При сохранении таких ценовых пропорций в течение 11 месяцев 2021 года нефтегазовые доходы будут на 1,8–2 триллиона рублей выше, чем в сценарии «нефть по 45», — сказал эксперт.

Шураков отметил, что в базовом сценарии Минэкономразвития на 2021 год указана цена за баррель нефти на уровне 45,3 доллара за баррель. При этом средний курс доллара за год установлен на уровне 72,4 рубля за доллар. Планируемый объём добычи нефти — 517,8 миллиона тонн.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предрекли скорое падение цен на нефть.