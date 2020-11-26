Денег нет, но вы скупайте: мигранты, а не россияне сметают в магазинах хлеб

В нашей стране впервые за пятилетку отмечается рост продаж хлеба, пишут СМИ со ссылкой на Российский союз пекарей. В соответствии с прогнозом аналитической компании BusinesStat (есть у NEWS.ru), продажи хлеба в России по итогам 2020 года могут вырасти больше чем на 60 тысяч тонн (до 7,95 млн тонн в годовом выражении). Любопытно, но на эти тревожные аналитические цифры сегодня успел отреагировать даже представитель Кремля. Информация о росте потребления хлеба в РФ на фоне падения реальных доходов населения вызывает сомнение, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В нынешнем году продажи хлеба и хлебобулочных изделий в нашей стране вырастут на 0,8% относительно 2019 года, говорится в отчёте. На это повлияют снижение располагаемых доходов населения и изменение структуры питания россиян в сторону увеличения доли более дешёвых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий.

В 2021–2024 годах, по мере стабилизации экономической ситуации в стране, продажи хлеба и хлебобулочных изделий на российском рынке продолжат снижаться на 0,3–1,4% в год. В 2024-м объём реализации составит 7,40 млн тонн, что меньше значения прошлого года на 2,5%.

Помимо низкой цены, хлеб также обладает высокой энергетической ценностью, что в совокупности делает продукт привлекательным для населения с низким уровнем дохода. При этом по мере стабилизации экономической ситуации уже в следующем году следует ожидать снижения продаж, которое продолжится в будущем. Значительное влияние на снижение продаж в среднесрочной перспективе окажет также сокращение численности населения страны. Дмитрий Круглов руководитель отдела бизнес-планирования BusinesStat руководитель отдела бизнес-планирования BusinesStat

По оценке Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2019-го составил 11,46 млн тонн. В денежном выражении в прошлом году рынок хлеба и хлебобулочных изделий составил 778,6 млрд рублей, рост к 2018 году — на 6,8%.

За три квартала 2020 года продажи выросли на 2,9% (552,7 млрд рублей против 537 млрд рублей за январь — сентябрь 2019-го), — проинформировали NEWS.ru в РОСПиК.

При этом, по данным Росстата, объём производства хлеба и хлебобулочных изделий предприятиями индустриального хлебопечения за 10 месяцев 2020 года снизился на 1,3% к аналогичному периоду 2019-го.

В настоящее время средние цены на хлеб достаточно стабильны, их ежегодный рост составляет 5–7%, отметили в Гильдии пекарей и кондитеров.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам 2020 года РОСПиК ожидает увеличения реализации хлеба и хлебобулочных изделий до уровня 801–805 млрд рублей (рост на 2,9–3,3% к 2019-му).

Рост по BusinesStat на 60 тыс тонн — это рост всего на 0,75%. Да, падение реальных доходов могло привести к такому результату. Но рискну предположить, что это больше связано с тем, что не все мигранты смогли уехать на родину. Их доходы сильно упали. Вот они и увеличили спрос на хлеб. В той же Центральной Азии вес хлеба в потребительской корзине значительно больше, чем в России. Алишер Мирзоев руководитель проектов Центра программно-целевого управления Всероссийской академии внешней торговли (Минэка РФ) руководитель проектов Центра программно-целевого управления Всероссийской академии внешней торговли (Минэка РФ)

Вместе с тем Мирзоев считает, что цены на хлеб вряд ли вырастут. Ведь урожай зерновых и рост в сельском хозяйстве остаются положительными, отметил специалист.

Да, большая часть потребителей переключается на более дешёвые продукты. До ажиотажного спроса на хлеб ещё очень далеко, тем не менее и без ажиотажа наименее эластичные по спросу товары (те, которые нечем заменить, а хлеб такой) всегда дорожают больше, чем более эластичные. Пётр Шелищ председатель Союза потребителей РФ председатель Союза потребителей РФ

Председатель Союза потребителей РФ подчеркнул, что существенного роста цен на продукты массового спроса ждать не следует, «его сдерживают ограниченный из-за снижения доходов спрос и установки властей торговым сетям».

Хлебный феномен

Причинами этого хлебного феномена являются продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов и падение покупательной способности, объясняет эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. В этих условиях домохозяйства перераспределяют свои расходы от более дорогих и качественных (в том числе с точки пищевой полезности) продуктов в пользу большего количества относительно дешёвых (и менее ценных с точки зрения пищевой полезности) товаров, даже если общая полезность набора теряется, а затраты на продукты возрастают (то есть попытка заместить мясо хлебом приводит в итоге к большим расходам за месяц, хотя стоимость разовой закупки продуктов снижается — всё из-за того, что количество закупок растёт), говорит Сафонов.

Данный феномен известен как в теории, так и многократно наблюдался на практике в разных странах в разные периоды времени. Как правило, он сходит на нет после восстановления потребительской уверенности и положительной динамики располагаемых доходов. Примечательным фактом текущей российской ситуации является то, что, стараясь экономить на продуктах питания, граждане показывают достаточно уверенный спрос на непродовольственные товары, даже несмотря на существенный рост цен на них, в том числе из-за ослабления курса рубля. Игорь Сафонов эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Около 70% россиян, по разным оценкам, вынуждены экономить денежные средства. С падением ВВП, ростом безработицы и обесцениванием рубля следует ожидать дальнейшее сокращение покупательной способности нашего населения. В подобной ситуации вполне естественна замена дорогих белковых продуктов на более дешёвые, рассуждает руководитель программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Мария Глинская.

При уменьшении потребления белковых продуктов организм человека испытывает постоянное недоедание, такое состояние снимается обильным употреблением хлеба. Мария Глинская руководитель программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) РУДН руководитель программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) РУДН

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мы уже наблюдаем рост индекса потребительских цен с марта 2020 года, говорит Глинская. Увеличились цены и на муку пшеничную — на 0,6%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, макаронные изделия — на 0,3%, хлеб из ржаной муки, рис — на 0,2% (данные Росстата). Далее, по её словам, мы будет наблюдать плавный рост стоимости хлебобулочных изделий. К тому же цены на хлеб зависят и от стоимости энергетических ресурсов, замечает экономист.

Пока в нашей стране не будет восстановлен порог продовольственной безопасности, цены будут расти. Что можно сделать? Продолжать развивать сельское хозяйство, агропромышленность, обеспечить доступ к рынку сбыта фермерам, ограничить влияние торговых монополий. После закрытия колхозных рынков в Москве население в близлежащих регионах перестало выращивать овощи на продажу, — отмечает она.

По словам Глинской, такая ситуация может повториться в других мегаполисах, если они пойдут по пути Москвы.

Есть ещё крайняя мера, к которой РФ прибегает — ограничение экспортных поставок зерна. В последний раз подобное ограничение привело к потери Россией ряда позиций на своих традиционных рынках, — убеждена эксперт из Института мировой экономики и бизнеса РУДН.

Показатели потребления хлеба и картофеля всегда являются индикаторами состояния доходов граждан, поясняет директор научно-исследовательского центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда. Если снижаются доходы, то семьи переходят на более простые и дешёвые продукты, их потребление растёт. Это всё наблюдается при том, что доля расходов на питание увеличивается, добавляет аналитик.

О падении доходов говорят уже далеко не первый год. Однако, по последним данным Росстата, а данные по потреблению есть только за прошлый год, вырисовывается удивительная картина — потребление картофеля и хлебопродуктов (куда входят крупы, макароны и прочие продукты из зерна) снизилось в 2018-м относительно 2017 года и осталось на таком же уровне в 2019-м. Потребление мяса, молока, фруктов, овощей и даже рыбы в прошлом году выросло. Это не соответствует представлению о поведенческих практиках в условиях падения доходов населения. А рост потребления хлеба соответствует. Наталья Шагайда директор научно-исследовательского центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС директор научно-исследовательского центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС

Рост потребления не вызовет повышенного спроса на хлеб, считает специалист из РАНХиГС. Зерна в стране очень много: получен хороший урожай, много запасов, производство намного выше потребности.

В общем и целом, по оценкам Игоря Сафонова, рост цен на хлеб в 2020-м оказался достаточно умеренным — 6% по отношению к октябрю прошлого года, особенно по сравнению с сахаром и макаронными изделиями, которые подорожали на 40% и 18% соответственно.

Хлеб не является товаром длительного хранения, поэтому «избегает» ажиотажного спроса, в отличие от названных выше товаров. В связи с этим многие из опрошенных аналитиков не видят причин для высоких скачков цен на него в ближайшие месяцы.