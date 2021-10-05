Число граждан-банкротов вдвое увеличилось в России

Число обанкротившихся россиян вдвое выросло в России по сравнению с прошлым годом. Лидируют среди регионов Московская, Свердловская и Челябинская области, пишут «Известия».

В период с января по сентябрь суды объявили банкротами 137,4 тысячи граждан и ИП. В Москве и Московской области несостоятельными были признаны 7,4 тысячи и 7,3 тысячи человек. В Свердловской области банкротами объявлены 5,5 тысячи человек, в Челябинской — 4,1 тысячи.

По мнению заместителя главы Минэкономразвития Ильи Торосова, увеличение числа физлиц, которые признаны несостоятельными, связано с развитием самого института банкротства, а также с постепенно растущим доверием к самой процедуре. А с 1 февраля следующего года вступит в силу закон, который даст возможность россиянам сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного минимума при взыскании долгов приставами.

Ранее сообщалось, что рекордная закредитованность россиян вызвала рост банкротств среди физических лиц. Минэкономразвития при сложившейся негативной тенденции приняло решение списать россиянам 1,6 млрд рублей.