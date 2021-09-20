Вынуть из долговой петли: почему процедура банкротства физлиц не панацея

Рекордная закредитованность россиян вызвала рост банкротств среди физических лиц. Минэкономразвития при сложившейся негативной тенденции приняло решение списать россиянам 1,6 млрд рублей. Но можно ли оказать какую-то иную поддержку гражданам, тонущим в долгах? Может ли государство взять на себя часть долговой нагрузки населения?

Программа есть, ажиотажа нет

С сентября 2020 года в России начала действовать упрощённая процедура внесудебного признания граждан банкротами. У россиян, которые должны от 50 до 500 тысяч рублей, появилась возможность объявить о финансовой несостоятельности бесплатно. Однако для этого у гражданина не должно оставаться имущества, а во время процесса он не имеет права получать наследство или брать банковские кредиты.

Спустя год в многофункциональные центры (МФЦ) поступило около 12 тысяч обращений, из них были одобрены 5 тысяч, заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. В общей же сложности должникам списали 1,6 млрд рублей. Торосов также подчеркнул, что первые 2,5 тысячи желающих уже получили положительные ответы о признании банкротства во внесудебном порядке. В то же время в отношении ещё 2,5 тысячи граждан не истёк полугодовой срок, после которого заявителей окончательно избавят от задолженности.

Пока рано говорить, заработала ли программа в полной мере. Для сравнения, за прошлый год в судебном порядке банкротами признали 119 тысяч граждан. Общая сумма списанных внесудебным путём долгов также отставляет желать лучшего: за время действия новой программы россиянам из заявленных 1,7 млрд рублей сбросили только 800 млн. Вероятно, при составлении новой программы авторы поправок рассчитывали на иной результат, однако на деле всё сложилось несколько иначе. Тем более что решается на процедуру гораздо меньше россиян, чем имеет проблемы с долгами.

Основной причиной низкой вовлечённости граждан в новую программу являются относительно жёсткие критерии. Так, для возбуждения внесудебного банкротства у заявителя должен быть закрыт хотя бы один долг по причине отсутствия имущества. В то же время за первое полугодие внесудебная программа получила наибольшее распространение именно на региональном уровне, где средний размер доходов уступает Москве, Санкт-Петербургу и другим экономическим локомотивам. Что явно указывает на связь банкротств с реальной возможностью заработать.

Так, лидерами по общему числу внесудебных процедур стали Омская (253 заявления), Челябинская (193) и Липецкая (128) области, а также Пермский, Краснодарский и Алтайский края (136, 134 и 133 соответственно). Из линейки выбивается только Краснодарский край, остальные регионы явно не назовёшь процветающими. Общее же число физических банкротов в стране за первое полугодие выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — 88 тысяч против 42,7 тысячи. При этом абсолютное большинство заявлений были поданы по инициативе самих должников, доля таковых составила 95% от общего числа. Иными словами, граждане осознанно выбирают процедуру банкротства, когда не видят иных решений.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Есть ли альтернатива?

В связи с экономическими затруднениями у россиян, которые вынуждены влезать в долги, всё чаще возникает резонный вопрос: «А что же государство?» Ведь закреплённый в Конституции социально ориентированный курс РФ в условиях международных санкций, снижения доходов и низких темпов роста зарплат мог бы работать и лучше.

На деле же более значимой помощи от властей гражданам добиться пока не удаётся — вспомнить хотя бы разговоры про «вертолётные деньги» в разгар коронавирусной пандемии. В итоге люди продолжают брать банковские кредиты с большими ставками. У государства же финансовые дела идут ощутимо лучше. Так, по состоянию на начало сентября в Фонде национального благосостояния было накоплено более 14 трлн рублей. На этом фоне объём списания внесудебных долгов (1,6 млрд рублей) кажется совсем незначительной суммой.

Транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере $18 млрд, по всей видимости, также проследует мимо населения. Замминистра финансов РФ Тимур Максимов дал понять, что поступившие средства будут использованы, только если у страны возникнут проблемы с долгом или состоянием платёжного баланса. А таковых трудностей, судя по всему, в обозримом будущем не предвидится. Дело в том, что госдолг России один из самых низких в мире и составляет по итогам первого полугодия всего 17% от ВВП. В то же время сальдо платёжного баланса страны после шести месяцев составило $43,1 млрд, оказавшись в плюсе на 24,8% в годовом выражении.

У государства внешних долгов нет, но почему же такие огромные долги у его граждан? Что, если использовать хотя бы незначительную часть накопленных средств для выкупа растущей долговой нагрузки населения? Какая политическая сила могла бы предложить и осуществить этот механизм?

Тем более что в истории России государство неоднократно рассчитывало на финансовую помощь граждан. Можно вспомнить многочисленные займы у населения во времена СССР. Даже День народного единства связан с памятью о том, как россияне собрали деньги на ополчение. Так почему бы сейчас гражданам не попросить государство о финансовой поддержке?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как ослабить долговую удавку

Экономист Михаил Делягин в разговоре с NEWS.ru назвал нежелание решать долговую проблему граждан антисоциальным. Он не видит стимулов, которые могли бы убедить государство оказывать населению такую помощь.

Россиянам дают деньги, чтобы получить политическую поддержку. А у нас в стране люди, судя по всему, готовы поддерживать власть и без денег. При таком положении рост банкротств в стране будет неизбежно продолжаться, ведь у 60% населения вообще нет финансового будущего и стабильного источника доходов. И действующая власть это прекрасно понимает. Однако рост долгов не станет катастрофическим, а будет плавно растянут во времени, — объяснил он.

В то же время эксперт отметил, что определённое негативное влияние оказывает и упрощённая внесудебная система списания долгов. По мнению Делягина, её отличают сравнительно жёсткие условия, при которых заявитель фактически передаёт управление активами в чужие руки.

Важно понимать, что при упрощённой внесудебной системе признания банкротства заявитель передаёт финансовое управление активами в чужие руки при том, что на момент подачи у него не должно быть какого-либо имущества. Поэтому те 1,6 млрд рублей были списаны по достаточно жёсткой программе. К тому же «упрощёнка» носит характер постфактум. То есть человек лишается всех сбережений, из него больше нельзя выдоить средств. Поэтому государство и позволяет ему выскочить из долговой ловушки. В то же время, пока у гражданина остаются какие-то активы, из него будут продолжать тянуть всё до последней копейки. Эта система в большей степени направлена на защиту интересов кредиторов, нежели заявителей, — резюмировал экономист.

Чтобы улучшить действующую программу, экономист предложил законодательно закрепить неотъемлемое право гражданина на доход на уровне МРОТ. При этом размер минимальной оплаты труда, по мнению эксперта, должен соотноситься с реальной экономической обстановкой и учитывать высокие темпы роста инфляции. Для жителей же неблагополучных регионов неотчуждаемость также должна распространяться на социальное жильё и автомобили, уточнил Михаил Делягин.