Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд

https://static.news.ru/photo/8beff104-95e4-11ea-97f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй месяц в России фиксируется снижение стоимости вторичного жилья в крупных городах.

Конечная цена снижается в среднем на 0,1–0,2 процентных пункта еженедельно за счёт скидок, которые предоставляют собственники покупателям, — заявил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Наиболее снизились цены на вторичном рынке жилья в Омске (на 4,5%), Перми (4,5%), Казани (4,4%), Саратове (4%), Новом Уренгое (3,9%), Тюмени (3,8%), Красноярске (3,7%), Новосибирске (3%), Краснодаре (2,6%), Екатеринбурге (2%), Воронеже (2%). В Санкт-Петербурге и Москве средний размер скидки составляет 1,5% от изначально заявленной стоимости, отмечают эксперты компании.

По словам Хусаинова, аналитики в первые недели введения режима самоизоляции прогнозировали катастрофическую ситуацию на рынке недвижимости, но их прогноз не оправдался. Меры, которые были реализованы государством, поддержали спрос на жильё. Среди них снижение ипотечных ставок и увеличение материнского капитала.

Эксперт считает, что ситуация на рынке жилья может развиваться по пессимистическому сценарию, когда иссякнет потенциал отложенного спроса.

В таком случае до конца года квадратные метры на вторичном рынке могут снизиться в цене от 5 до 15%, — прогнозирует эксперт.

Он подчеркнул, что это может произойти, если не будут приняты дополнительные меры по повышению доступности жилья и доходов населения.

NEWS.ru писал, что 600 тысяч дольщиков в РФ не могут дождаться жилья из-за пандемии коронавируса.