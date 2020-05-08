Половина застройщиков России рискует затянуть сдачу новостроек

https://static.news.ru/photo/cf9f01de-90bb-11ea-aad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Половина застройщиков России не смогут вовремя сдать новостройки из-за пандемии коронавируса. О повышенном риске не сдать объекты в срок сообщил 51% строительных компаний.

Такие выводы были сделаны по результатам опроса Института развития строительной отрасли по заказу Национального объединения строителей. Ещё 77% респондентов сообщили о падении спроса и продаж на новостройки, о росте цен на стройматериалы рассказали 45% опрошенных, пишут «Известия».

В опросе приняли участие 236 компаний из 60 регионов. Не сдадут дома вовремя порядка 58% участников строительства долевого жилья. Сроки заселения сдвинутся на два-три месяца для 600 тыс. дольщиков. Замедлению строительства способствуют режим самоизоляции и снижение объёмов средств, направляемых на строительство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун ушёл с должности. Об этом проинформировали неофициальные источники.