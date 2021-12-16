Цена газа в Европе достигла $1700 впервые за два месяца

Цена на газ в Европе 16 декабря преодолела отметку в $1700 за тысячу кубометров. Это максимум с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это произошло на фоне отказа «Газпрома» бронировать мощности газопровода на аукционе.

Цена выросла почти на 10%, поднявшись выше $1700 за тысячу кубометров после того, как «Газпром» на аукционе не забронировал мощности газопровода Ямал - Европа на пятницу, 17 декабря.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19:05 мск выросла до $1 705.

При этом, на открытии торговой сессии стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF немного превышала $1540. В начале торгов цены снижались, достигнув $1450 за тысячу кубометров. Однако в последние часы торгов они демонстрировали устойчивый рост.

В 18.35 мск стоимость достигла $1610, что почти на 4% превышала расчётную цену предыдущего дня.

По данным Reuters, Федеральное сетевое агентство ФРГ считает, что решение по сертификации трубопровода «Северный поток — 2» не будет принято в первой половине 2022 года. Процесс сертификации продолжится, когда ведомству будут представлены соответствующие документы.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что в 2021 году транзит российского газа через страну будет на треть меньше, чем в прошлом году. Он отметил, что такой объём является минимальным за последние шесть лет.