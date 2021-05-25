ЦБ зафиксировал пиковый темп роста ипотеки

В апреле ипотечное кредитование в России вновь вышло на пиковый темп роста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор ЦБ по развитию банковского сектора.
Как уточняется, рост
Отмечается, что оформление кредитов по льготной программе под 6,5% почти не изменилось. За весь период действия ипотеки по сниженной ставке банки выдали кредитов на сумму более 1,4 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что в I квартале текущего года объём досрочного погашения ипотеки в России сократился почти на четверть — до 512,5 млрд рублей. Так, в январе — марте по сравнению с IV кварталом прошлого года он упал на 24,6%, а по сравнению с III кварталом — на 4,7%. Кроме того, россияне стали менее активно перекредитовываться — объём досрочно возвращённых долгов за счёт рефинансирования уменьшился на 22%.