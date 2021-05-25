ЦБ зафиксировал пиковый темп роста ипотеки

https://static.news.ru/photo/472861e8-bd4b-11eb-b725-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле ипотечное кредитование в России вновь вышло на пиковый темп роста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор ЦБ по развитию банковского сектора.

Как уточняется, рост составил около 2,8%. Аналогичные показатели были зафиксированы в период с сентября по декабрь прошлого года. При этом доля льготной ипотеки в выдачах в апреле снизилась на 2% по сравнению с мартом.

Отмечается, что оформление кредитов по льготной программе под 6,5% почти не изменилось. За весь период действия ипотеки по сниженной ставке банки выдали кредитов на сумму более 1,4 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в I квартале текущего года объём досрочного погашения ипотеки в России сократился почти на четверть — до 512,5 млрд рублей. Так, в январе — марте по сравнению с IV кварталом прошлого года он упал на 24,6%, а по сравнению с III кварталом — на 4,7%. Кроме того, россияне стали менее активно перекредитовываться — объём досрочно возвращённых долгов за счёт рефинансирования уменьшился на 22%.