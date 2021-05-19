Россияне перестали досрочно погашать ипотеку

https://static.news.ru/photo/adde7886-b941-11eb-982b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом квартале текущего года объём досрочного погашения ипотеки в РФ сократился почти на четверть — до 512,5 млрд рублей. Также россияне стали менее активно перекредитовываться — объём досрочно возвращённых долгов за счёт рефинансирования уменьшился на 22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Объём досрочных погашений ипотечных долгов в рублях в январе-марте по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года упал на 24,6%, а по сравнению с третьим кварталом — на 4,7%, — говорится в отчёте ЦБ.

Основным источником средств для погашения ипотеки в первом квартале текущего года оставались собственные средства заёмщиков. Таким образом россияне вернули в банки 455,5 млрд рублей, что меньше показателя за четвёртый квартал прошлого года на 21,2%. При этом объём выплаченной за счёт госсубсидий ипотеки упал вдвое — до 25,9 млрд рублей. Досрочное погашение за счёт прочих средств тоже сократилось в 2,1 раза — до 8,3 млрд рублей, за счёт продажи заложенного имущества — в 1,7 раза, до 3,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотечного кредита на первичном рынке в России по сравнению с прошлым годом вырос на 19%, с 3,08 млн рублей до 3,68 млн рублей. Доходы граждан при этом почти не изменились, увеличение составило всего 200 рублей.

Кроме того, на полтора года увеличился срок ипотечного кредита на первичном рынке. Он составил 20 лет и четыре месяца. Исходя из этих показателей, россияне берут в долг сумму, сопоставимую с семилетним заработком. Год назад этот показатель приравнивался к пятилетней зарплате.