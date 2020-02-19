https://static.news.ru/photo/aaa9d78c-530d-11ea-9d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уменьшение объёмов мошенничества при помощи методов социальной инженерии, возможно, произойдёт к началу 2021 года, предположили в ЦБ. Речь идёт преимущественно о звонках (сообщениях) злоумышленников, прикидывающихся сотрудниками банков, которым доверчивые люди раскрывают данные своих счетов.

Если теория верна, мы находимся на стадии, когда технология таких хищений отрабатывается и перестаёт быть интересной её основным разработчикам. Если это так, если к этому добавить ещё наши меры, то тогда спад таких хищений будет в конце этого года — начале 2021 года, — поделился своим мнением с журналистами замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычёв в кулуарах Уральского форума.

Ранее NEWS.ru писал о новом способе кражи денег со счетов. Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками кредитных организаций, сообщают клиентам, что в банк поступило заявление на закрытие счёта. Мошенники интересуются, когда и в каком отделении потенциальная жертва готова закрыть свой банковский счёт, а когда клиент говорит, что не собирался этого делать, предлагают ему перевести все средства на «безопасный счёт» во избежание их хищения.