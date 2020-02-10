https://static.news.ru/photo/c3c9b0b8-4bfe-11ea-aad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские заёмщики четвёртом квартале 2019-го взяли 53,7% микрозаймов с показателем долговой нагрузки более 50%, рассказали представители Центробанка РФ. При этом на заёмщиков с ПДН свыше 80% в указанный период времени пришлось 36,9% выданных микрозаймов.

Регулятор с 1 октября 2019-го утвердил ПДН, дифференцировал надбавки к коэффициентам риска для кредитных организаций в зависимости от ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Банки и МФО обязали рассчитывать ПДН заёмщиков-физлиц при предоставлении кредитов (займов) от 10 тысяч рублей и при увеличении лимита кредитования, пишет «Интерфакс».

Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров.

По её словам, эксперты оценят экономическую ситуацию, после чего можно будет снизить или оставить на этом уровне ставку. Она добавила, что ЦБ в будущем может пересмотреть диапазон нейтральной ставки, который сейчас составляет 6–7%.

Центральный банк России на заседании 7 февраля принял решение снизить ключевую ставку до 6% годовых — на 25 б.п.

Как писал NEWS.ru, решение Центробанка РФ по снижению ключевой ставки было ожидаемым в связи со снижением инфляции в последнее время, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. Снижение ставки продолжится в первом квартале, однако пока ориентир по инфляции в 4% не изменится.