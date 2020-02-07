https://static.news.ru/photo/584478a6-49a5-11ea-9641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение Центробанка РФ по снижению ключевой ставки было ожидаемым в связи со снижением инфляции в последнее время, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Была даже вероятность, что ЦБ снизит ставку сразу на 50 б.п., поскольку инфляция снижается слишком быстро. Было также давление и со стороны рынка: консенсус-прогноз предполагал снижение ставки на 25 б.п., и именно такой сценарий инвесторы учитывали и закладывали в цены рублёвых активов, — сказал Авакян NEWS.ru.

По его мнению, снижение ставки продолжится в первом квартале, однако пока ориентир по инфляции в 4% не изменится.

Как ранее писал NEWS.ru, Центральный банк России на заседании 7 февраля принял решение снизить ключевую ставку до 6,00% годовых — на 25 б.п.