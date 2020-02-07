Решение Центробанка РФ по снижению ключевой ставки было ожидаемым в связи со снижением инфляции в последнее время, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.
Была даже вероятность, что ЦБ снизит ставку сразу на 50 б.п., поскольку инфляция снижается слишком быстро. Было также давление и со стороны рынка: консенсус-прогноз предполагал снижение ставки на 25 б.п., и именно такой сценарий инвесторы учитывали и закладывали в цены рублёвых активов, — сказал Авакян NEWS.ru.
По его мнению, снижение ставки продолжится в первом квартале, однако пока ориентир по инфляции в 4% не изменится.
Как ранее писал NEWS.ru, Центральный банк России на заседании 7 февраля принял решение снизить ключевую ставку до 6,00% годовых — на 25 б.п.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен