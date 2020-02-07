https://static.news.ru/photo/761a0152-4996-11ea-a6e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России на заседании 7 февраля принял решение снизить ключевую ставку до 6,00% годовых — на 25 б.п.

ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на последующих заседаниях.

Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года, — сообщает Центробанк.

В регуляторе отметили, что решение ЦБ по ключевой ставке создаёт условия для снижения депозитно-кредитных ставок.

Ранее эксперты для NEWS.ru высказывали своё мнение касательно решения Центробанка. В частности, глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган предполагал, что Банк России, вероятно, воздержится от продолжения снижения ключевой ставки и оставит её понижение на 0,25% до марта-апреля 2020 года.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев также считал, что негативные внешние факторы могли приостановить решение Центробанка снизить ключевую ставку.