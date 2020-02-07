https://static.news.ru/photo/352580bc-497e-11ea-9b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Негативные внешние факторы могут приостановить решение Центробанка снизить ключевую ставку, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По его мнению, вспышка коронавируса спровоцировала закрытие предприятий на карантин, что привело к снижению китайского производственного PMI до 51,1 (в декабре показатель был на уровне 51,5).

Таким образом, ЦБ РФ, вероятнее всего, откажется от снижения ставки в феврале, чтобы поддержать курс рубля в тяжёлое время. Дополнительным поводом для перерыва послужат и недавние изменения в составе правительства: регулятору потребуется время для оценки последствий уже осуществлённых смягчений ДКП, а также ему будет необходимо дождаться чёткого определения бюджетной политики новым кабмином, — сказал Николаев NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что у Банка России практически нет серьёзных оснований для того, чтобы не снижать ключевую ставку на ближайшем заседании в пятницу, 7 февраля. Фактическое значение инфляции по итогам прошлого года достигло 3%, а в первом полугодии 2020-го можно ожидать, что она закрепится на ещё более низком уровне. Вполне вероятно, что значение составит даже 2,5% в годовом выражении.