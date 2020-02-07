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Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган считает, что на заседании в пятницу, 7 февраля, Банк России, вероятно, воздержится от продолжения снижения ключевой ставки и оставит её понижение на 0,25% до марта-апреля 2020 года.

Банк России на текущий момент не обладает всей полнотой информации о том, как будет развиваться эпидемия нового коронавируса, насколько сократится потребление энергоносителей и как долго будет продолжаться бегство от риска на мировых финансовых рынках, против которого сохранение высокой с учётом инфляции ключевой ставки может служить компенсаторным механизмом, — сказал Коган NEWS.ru.

Он также отметил, что пересмотр параметров нацпроектов может создать предпосылки для ускорения роста экономики и инфляции в 2020 году.

У Банка России практически нет серьёзных оснований для того, чтобы не снижать ключевую ставку на ближайшем заседании в пятницу, 7 февраля. Фактическое значение инфляции по итогам прошлого года достигло 3%, а в первом полугодии 2020-го можно ожидать, что она закрепится на ещё более низком уровне. Вполне вероятно, что значение составит даже 2,5% в годовом выражении, писал ранее NEWS.ru.