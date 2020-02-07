https://static.news.ru/photo/d41b8bc6-49b0-11ea-800a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Об этом рассказала глава банка Эльвира Набиуллина.

Есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантированная, — отметила глава ЦБ на пресс-конференции.

По её словам, эксперты оценят экономическую ситуацию, после чего можно будет снизить или оставить на этом уровне ставку. Она добавила, что ЦБ в будущем может пересмотреть диапазон нейтральной ставки, который сейчас составляет 6–7%, передаёт ТАСС.

Центральный банк России на заседании 7 февраля принял решение снизить ключевую ставку до 6% годовых — на 25 б.п.

Как писал NEWS.ru, решение Центробанка РФ по снижению ключевой ставки было ожидаемым в связи со снижением инфляции в последнее время, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. Снижение ставки продолжится в первом квартале, однако пока ориентир по инфляции в 4% не изменится.