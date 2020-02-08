https://static.news.ru/photo/30601d20-4ba5-11ea-bd70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Согласно данным «Автостата», за 2019 год в России продано 970 новых легковых автомобилей, оснащённых АП, что на 3% больше, чем в 2018 году.

При этом авторынок в целом упал за год на 2,5%. Тенденция к росту продаж машин с автоматической трансмиссией сохраняет в РФ четвёртый год и составляет уже более 50%. В этой статистике учитываются классические «автоматы», «роботы», вариаторы и так далее, передаёт «Автостат».

Как писал NEWS.ru ранее, в 2019 году средний размер автокредита в РФ обновил исторический максимум, что дало возможность банкам выдать россиянам рекордные 615 млрд рублей на покупку машин разного класса. Данные выводы сделаны в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Одна из причин роста потребспроса — «страх по поводу того, что если не возьмёшь кредит сейчас, потом его вовсе не возьмёшь».