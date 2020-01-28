В 2019 году средний размер автокредита в РФ обновил исторический максимум, что дало возможность банкам выдать россиянам рекордные 615 млрд рублей на покупку машин разного класса. Данные выводы сделаны в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Одна из причин роста потребспроса — «страх по поводу того, что если не возьмёшь кредит сейчас, потом его вовсе не возьмёшь». Он возникает на фоне общей финансовой несостоятельности, полагают эксперты.

По данным аналитиков БКИ, прошлый год характеризуется ростом объёмов портфеля автокредитов: +131,2 млрд рублей или 19,1% (по сравнению с 2018 годом). Такой скачок можно считать уникальным в условиях падения спроса на авто и снижения объёмов выдачи кредитов на покупку машин во втором полугодии, отметила глава пресс-отдела «Эквифакса» Екатерина Глазова. Так, после пика выдачи займов, отмеченного в середине лета 2019 года, когда было выдано 58,2 млрд рублей, последовало её снижение, по итогам ноября она составила уже 50,9 млрд рублей (-12,5%).

Вот почему, говорят специалисты «Эквифакса», после такого стремительного падения объёмов кредитования результаты декабря выглядят крайне удивительными: в конце года одобрили кредитов на 62,1 млрд рублей, что является максимальным показателем с 2015 года, когда рынок начал восстанавливаться после кризисных явлений.

По мнению аналитиков, взрывной рост объёмов автокредитования в декабре в первую очередь произошёл за счёт роста средней суммы кредита на приобретение машины, которая также установила новый рекорд — 845 тысяч рублей (+ 9,6% по сравнению с декабрём 2018-го). В то же время количество выданных кредитов на транспорт не является рекордным (73,5 тысячи). Дело в том, что такие показатели уже фиксировались в июле-августе прошлого года.

Рост средней суммы автокредита в декабре, говорят эксперты «Эквифакса», связан, главным образом, с покупками более дорогих моделей машин. Также спрос мог быть подстёгнут тревогой перед повышением стоимости автомобилей в 2020 году из-за роста утилизационного сбора и ряда других изменений, подчёркивают аналитики бюро.

При этом в 2020 году ожидать подобного бурного роста автокредитования, скорее всего, не стоит, так как спрос в первом полугодии будет ориентирован на автомобили нижнего и среднего ценовых сегментов, поддерживаемых государственными программами. С другой стороны, спрос на более дорогие модели явно будет поддержан банкирами, которые уже анонсировали, а некоторые успели запустить упрощённые программы автокредитования. Олег Лагуткин гендиректор БКИ «Эквифакс» гендиректор БКИ «Эквифакс»

Данные бюро согласуются с выводами Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостата». По расчётам специалистов организаций, в 2019 году в кредит продали рекордное за последние шесть лет количество автомобилей. Было выдано 947,3 тысячи автокредитов, что на 11,9% больше по сравнению с 2018-м (846,8 тысячи).

При этом, по оценкам аналитического агентства «Автостат», объём рынка новых легковых машин в прошлом году снизился на 2,5% в сравнении с 2018 годом и составил 1 млн 593,1 тысячи единиц.

Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому рынку в момент, когда продажи машин сокращаются. Если бы не данный вид кредитования, то падение продаж было бы ещё более ощутимым. При этом рост выдачи автозаймов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования, которые были направлены как раз на массовый сегмент. Сергей Удалов исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат»

За последний год средний размер автокредита вырос более чем на 9%, констатирует директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах Банка Марина Дембицкая. В первую очередь, на это повлиял рост стоимости самих автомобилей, указывает она. Кроме того, по её мнению, улучшается ситуация и с финансовой грамотностью населения: клиенты всё чаще понимают, что автозайм — «это не так страшно, как кажется на первый взгляд».

По словам Дембицкой, немаловажную роль в спросе на автокредиты играет и то, что «границы стоимости транспортных средств классов B, C и D стали более размытыми, поэтому люди стали смелее в выборе более дорогих авто и машин более высокого класса».

Но при всём этом авто в России лишь дорожают. То, что люди закредитовываются, говорит об их сложном финансовом положении. Количество автокредитов растёт не от хорошей экономической ситуации. Весь абсурд в том, что число проданных авто при этом не увеличивается. Это говорит о том, что россияне просто «угодили» в кредитную кабалу. Сергей Канаев соучредитель Федерации автовладельцев России соучредитель Федерации автовладельцев России

При этом, отмечает Канаев, повышенный интерес банков к покупателям дорогих авто связан с тем, что эта группа, как правило, «стабильно платёжеспособна и финансово надёжна». Россияне предпочитают брать кредит, «потому что так будет дешевле», считает он. Вместе с тем, добавил соучредитель Федерации автовладельцев России, в последнее время наибольшее распространение получает мировая практика «пересаживаться на каршеринг вместо покупки собственного авто».

Возможность кредита — это всегда некая провокация на большие расходы. Наличные отдавать жалко, а кредит — это рассрочка и вроде как дешевле. Однако это сугубо иллюзия. Потому что, в конечном счёте, покупка машин в кредит выходит существенно дороже: ведь за эти «отсроченные» деньги можно купить чуть ли ни две машины. Более того, когда перед потребителем возникает иллюзия лёгкого приобретения через рассрочку, появляется соблазн приобретать модели подороже, если даже не классом повыше. Сергей Запивахин главный редактор информагентства «Автосреда» главный редактор информагентства «Автосреда»

Вместе с тем, в последнее время, отметил Запивахин, стал расти вторичный авторынок, и «кредиты на покупку стараются брать уже не на новые авто, а на трёх-пятилетние». Это позволяет покупателям «отыграть преимущество» в классе машины, а также в её комплектации, заключил аналитик.