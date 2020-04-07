Bloomberg узнал об ультиматуме саудитов к России в сделке по нефти

https://static.news.ru/photo/7f838e72-78b0-11ea-b43f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ingo Schulz/Global Look Press

Россия пока не может договориться с Саудовской Аравией об условиях сделки по добыче нефти. Камнем преткновения между сторонами является вопрос о том, как целевой объём сокращения распределится между участниками сделки.

Как отмечает Bloomberg, Эр-Рияд предлагает рассчитывать квоту на основании текущих уровней. Однако на эти условия вряд ли пойдёт Москва. В России рассчитывают, что квоты будут применяться исходя из среднего объёма добычи нефти за первый квартал этого года (после того, как страны ОПЕК решили нарастить добычу).

Источники агентства сообщают, что с тех пор саудиты увеличили объём добываемой нефти с 9,8 млн до 12,3 млн баррелей.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США. Однако американский лидер Дональд Трамп пока исключает эту возможность. Глава Белого дома заявил, что США введут значительные пошлины на импортную нефть в случае, если Россия и Саудовская Аравия не придут к соглашению относительно снижения нефтедобычи для стабилизации мировых цен.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.