Бизнесу предложат единый механизм уплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на портале госзакупок контракт на разработку концепции института единого налогового счета. Речь идёт о модернизации института единого налогового платежа, который работает с 2019 года в отношении физических лиц: его планируется распространить на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дав им возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом. Об этом пишет «Коммерсант».
О том, что ФНС
Кроме того, внедрение единого налогового счёта позволит снизить нагрузку на государственные информационные системы: количество платежей, предположительно, снизится в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количество транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 тысяч.
По словам экспертов, отсутствие необходимости заполнять расчётные документы позволит сэкономить время и повысит собираемость налогов, однако все выставленные налоги нужно будет оплатить сразу, что не очень удобно для бизнеса. Кроме того, при сборе отчётности компании должны будут предоставить налоговым органам доступ в свои системы и базы, что также понравится далеко не всем.
Ранее в ФНС России заявили, что россияне должны получать налоговые вычеты по упрощённой схеме. Принятый несколько месяцев назад закон предоставляет имущественные и инвестиционные вычеты гражданам в автоматическом режиме: им нужно выбрать счёт, на который они получают деньги. Как пояснил глава ФНС Даниил Егоров, таким образом гражданам предоставлено более девяти тысяч вычетов, в дальнейшем будет наращиваться линейка банков, подключённых к этой системе.