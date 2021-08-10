Бизнесу предложат единый механизм уплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на портале госзакупок контракт на разработку концепции института единого налогового счета. Речь идёт о модернизации института единого налогового платежа, который работает с 2019 года в отношении физических лиц: его планируется распространить на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дав им возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом. Об этом пишет «Коммерсант».

О том, что ФНС планирует внедрить единый налоговый платёж для компаний и предпринимателей, ранее заявил глава ФНС Даниил Егоров. Это позволит избежать «технических» долгов по забывчивости и при заполнении расчётных документов с ошибкой: за год в налоговые органы поступает более 30 млн ошибочных платежей, что грозит начислением пеней. Теперь же предполагается, что плательщик внесёт сумму на единый счёт, а налоговый орган распределит её по соответствующим налогам и сборам, как это уже происходит с физлицами. Для уплаты налогов понадобится только ИНН и внесение суммы платежа, а долги и переплаты будут взаимно учитываться, что позволит бизнесу избежать новых штрафов.

Кроме того, внедрение единого налогового счёта позволит снизить нагрузку на государственные информационные системы: количество платежей, предположительно, снизится в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количество транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 тысяч.

По словам экспертов, отсутствие необходимости заполнять расчётные документы позволит сэкономить время и повысит собираемость налогов, однако все выставленные налоги нужно будет оплатить сразу, что не очень удобно для бизнеса. Кроме того, при сборе отчётности компании должны будут предоставить налоговым органам доступ в свои системы и базы, что также понравится далеко не всем.

Ранее в ФНС России заявили, что россияне должны получать налоговые вычеты по упрощённой схеме. Принятый несколько месяцев назад закон предоставляет имущественные и инвестиционные вычеты гражданам в автоматическом режиме: им нужно выбрать счёт, на который они получают деньги. Как пояснил глава ФНС Даниил Егоров, таким образом гражданам предоставлено более девяти тысяч вычетов, в дальнейшем будет наращиваться линейка банков, подключённых к этой системе.



