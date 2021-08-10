Россиянам предложили выплачивать налоговые вычеты по упрощённой схеме

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России считают, что россияне должны получать налоговые вычеты по упрощённой схеме. Об этом говорится на сайте правительства.

Все налоговые вычеты в России должны предоставляться гражданам в упрощённом режиме, — заявил глава ФНС Даниил Егоров.

Несколько месяцев назад был принят закон о том, чтобы предоставлять имущественные и инвестиционные вычеты гражданам в автоматическом режиме, где нужно выбрать просто счёт, на который они получают деньги. Эта система запущена, уже более 9 тыс. вычетов гражданам предоставлено, сообщил Егоров премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он отметил, что будет наращиваться линейка банков, подключённых к этой системе.

Ранее сообщалось, что около половины россиян (47%) планируют потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотечного кредита. Ещё почти треть респондентов заявили, что полученные по вычету деньги направят на текущие расходы, а 22% — на ремонт. Покупки для дома сделают 14% опрошенных, 12% намерены отдохнуть на средства налогового вычета, а ещё 9% добавят их к уже имеющимся накоплениям. Кроме того, 3% респондентов планируют инвестировать полученные средства. 2% рассказали, что добавят их к первоначальному взносу на новую квартиру.

Опрос проводился среди жителей семи городов-миллионников. В нём приняли участие свыше тысячи человек в возрасте от 26 до 55 лет, которые приобретали квартиры в ипотеку в течение последних пяти лет.