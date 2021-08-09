Россияне рассказали, на какие цели потратят налоговый вычет

Около половины россиян (47%) планируют потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотечного кредита. О этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Райффайзенбанка.

Ещё почти треть респондентов заявили, что полученные по вычету деньги направят на текущие расходы, а 22% — на ремонт.

Покупки для дома сделают 14% опрошенных, 12% намерены отдохнуть на средства налогового вычета, а ещё 9% добавят их к уже имеющимся накоплениям.

Кроме того, 3% респондентов планируют инвестировать полученные средства. 2% рассказали, что добавят их к первоначальному взносу на новую квартиру.

Опрос проводился среди жителей семи городов-миллионников. В нём приняли участие свыше тысячи человек в возрасте от 26 до 55 лет, которые приобретали квартиры в ипотеку в течение последних пяти лет.

Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили втрое увеличить сумму налогового вычета — со 120 до 360 тысяч рублей. В правительстве на их законопроект дали отрицательный ответ, отметив, что инициатива приведёт к увеличению расходов из бюджетов субъектов.