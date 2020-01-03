https://static.news.ru/photo/b58f5886-3065-11ea-bb57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Правительство Белоруссии совместно с Национальным банком страны выступило с инициативой об отказе от использования доллара во внутренних расчётах за газ с Россией. Соответствующее изменение предлагается внести в межправительственное соглашение двух государств.

Реализация данной инициативы рассматривается как способ повышения доверия к белорусскому рублю. После вступления изменений в силу между странами будет исключена возможность осуществления расчётов в иностранной валюте на территории Белоруссии за природный газ.

В результате достижений договорённостей с Россией предусматривается внесение изменений в указы президента страны. В соответствии с ними исключат возможность расчётов в инвалюте между резидентами в топливно-энергетической сфере, цитирует «Интерфакс-Запад» совместное постановление правительства и Нацбанка Белоруссии.

Таким образом власти планируют реализовать политику по ограничению функционала доллара и не только на территории страны с целью восстановления местным рублём функций как меры стоимости, так и средства сбережения.

Ранее NEWS.ru писал, что Совет министров и Национальный банк Белоруссии совместным постановлением приняли стратегию повышения доверия к национальной валюте.

Как сообщили в пресс-службе белорусского правительства, стратегия, рассчитанная до 2035 года, направлена на «формирование комплекса последовательных взаимосвязанных мер, способствующих повышению доверия населения и организаций к национальной валюте».