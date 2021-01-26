Байден посчитал проект «Северного потока — 2» вредным для Европы

https://static.news.ru/photo/1e90672c-6007-11eb-ad5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov/nord-stream2.com

Президент США Джо Байден считает, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» плох для Европы.

Президент по-прежнему считает «Cеверный поток — 2» плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении газопровода <...>, и мы будем проводить обзор этих мер, — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Американский лидер и его окружение изучат возможные варианты для противодействия реализации проекта. Новые власти США при планировании стратегии поведения в отношении газопровода и связанных с ним лиц и организаций намерены учесть меры, принятые администрацией экс-президента Дональда Трампа, передаёт ТАСС.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

От участия в строительстве из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона отказалась немецкая компания Bilfinger SE, специализирующаяся на строительстве и инжиниринге. Также норвежский сертификатор DNV GL заявил о приостановке работ в рамках проекта, связанных с морскими судами.

Ранее в датских территориальных водах возобновились работы по строительству «Северного потока — 2», сообщил NEWS.ru оператор проекта компания Nord Stream 2 AG. Укладкой труб займётся российское судно «Фортуна», которое попало под американские санкции. Наложенные США ограничения неспособны остановить строительство, поясняют эксперты. Тем не менее риски для газопровода ещё остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.