Аналитик предсказал укрепление рубля в течение недели Аналитик Антонов: в течение недели высока вероятность укрепления рубля

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Укрепление рубля в течение текущей недели произойдет с высокой вероятностью из-за поддержки Центробанка России и приближения пика налогового периода, рассказал EADaily аналитик Алексей Антонов. По его словам, рубль будет стремиться к укреплению до 65 рублей за доллар. При этом эксперт отметил, что по итогам текущего дня российская валюта ослабла, хотя до того росла. Специалист связал это с технической коррекцией рубля, которая необходима для снятия его технической перекупленности.

Целью снижения пары доллар-рубль является район 65, но для этого ей нужно преодолеть поддержку 67,3, которая уже проторгована <...> Но рубль по итогам дня ослаб, хотя рос первую половину дня. Считаем, что по рублю прошла техническая коррекция, необходимая для снятия его технической перекупленности, — считает Антонов.

Аналитик отметил, что на текущей неделе ожидается слабое продолжение роста индекса Московской биржи с целью в 2250 пунктов.

Центральный банк России с 13 января возобновил покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится в пресс-релизе регулятора. Согласно предоставленным сведениям, операции будут проходить в валютной секции МосБиржи в паре юань — рубль. Представители регулятора пояснили, что ЦБ будет покупать и продавать иностранную валюту на рынке ежемесячно.