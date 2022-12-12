Аналитик предрек рост спроса на иностранную валюту к концу года Аналитик Антонов предрек рост спроса на иностранную валюту к концу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на иностранную валюту может вырасти под конец 2022 года из-за того, что инвесторы станут хеджировать рублевые позиции — открывать сделки на других рынках с противоположной, но равной по цене позицией с целью компенсировать риски, рассказал EADaily глава отдела инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, на это также может повлиять наращивание Россией валютных резервов. При этом эксперт отметил, что в ближайшие дни рублевые активы останутся стабильными, так как российская валюта получит поддержку от налогового периода, а на падение цен на нефть он не реагирует из-за типичной для декабря слабости импортеров.

Отчасти это связано с традиционной для декабря слабостью импортеров, которых ждут тяжелые январь и февраль, — пояснил Антонов.

Аналитик также указал на стабильный для большей части прошедшего месяца сценарий поведения рубля на бирже. Он отметил, что в течение дня рубль, как правило, показывает плавный рост, после чего теряет почти весь прогресс за последние один-два часа до конца торгов.

Ранее россиянам разрешили без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг. Такое разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций действует с 17 июня без ограничения срока.