Инвесторам предложили открыть автостоянку на юго-востоке Москвы

В районе Братеево на юго-востоке Москвы инвесторы смогут открыть автостоянку, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова. На торги выставили право аренды подэстакадного пространства.

На городских торгах сейчас доступно право аренды территории площадью более 1500 кв. м. под эстакадой № 2, ведущей от МКАД к торговому комплексу «Южные ворота», который находится рядом с одноименным автовокзалом. В соответствии с функциональным назначением объекта инвестору предстоит открыть здесь автостоянку, — отметил Пуртов.

По его словам, срок договора аренды достигнет 11 месяцев и 28 дней. Прием заявок на аукцион продлится до 14 июля, а сами торги состоятся 16 июля на электронной площадке «Росэлторг». Участникам необходимо зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Кирилл Пуртов ранее заявил о выставлении на торги 36 машино-мест в столичном районе Перово. Все места расположены в подземном паркинге жилого дома недалеко от метро.