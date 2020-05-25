Аналитик оценил перспективу восстановления рынка нефти в США

https://static.news.ru/photo/468906e8-9e70-11ea-98b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые объёмы нефти, накопленные во время пандемии в хранилищах, будут длительное время давить на рынок нефти в США. Об этом заявил эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков.

Я думаю, что всё будет зависеть от цены углеводорода — чем быстрее будет отскок, тем быстрее будут восстанавливать добычу сланцевые компании. Сейчас, при цене на нефть от $30 до $35, небольшое количество компаний остаётся рентабельным, — считает Юшков.

В эфире радио Sputnik эксперт подчеркнул , что сланцевые компании некоторое время будут кредитоваться на более жёстких условиях. Это связано с тем, что многие из них не могут отдать кредиты. Юшков отметил, что мировые цены на нефть будут влиять на восстановление сланцевой добычи в США. По его словам, если какие-то компании уйдут с рынка, то цена за баррель нефти может возрасти до $60-70 в 2021 году. Тогда сланцевые компании смогут восстановиться достаточно быстро, но цены на нефть всё равно будут под давлением.

Объёмы, находящие в хранилищах, будут ещё долго давить на рынок, и, соответственно, цена будет восстанавливаться довольно плавно, значит, и восстановление добычи нефти в США тоже будет происходить довольно плавно, — рассказал Юшков.

Он подчеркнул, что во время пандемии нефть закачивалась в хранилища по низким ценам.

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