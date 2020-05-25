Аналитик оценил перспективу восстановления рынка нефти в США

Мировые объёмы нефти, накопленные во время пандемии в хранилищах, будут длительное время давить на рынок нефти в США. Об этом заявил эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков.
Я думаю, что всё будет зависеть от цены углеводорода — чем быстрее будет отскок, тем быстрее будут восстанавливать добычу сланцевые компании. Сейчас, при цене на нефть от $30 до $35, небольшое количество компаний остаётся рентабельным, — считает Юшков.
В эфире радио Sputnik эксперт
Объёмы, находящие в хранилищах, будут ещё долго давить на рынок, и, соответственно, цена будет восстанавливаться довольно плавно, значит, и восстановление добычи нефти в США тоже будет происходить довольно плавно, — рассказал Юшков.
Он подчеркнул, что во время пандемии нефть закачивалась в хранилища по низким ценам.
NEWS.ru писал, что производство нефти в РФ не упадёт из-за коронавируса. Так считает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что заметно снизится доход от экспорта нефти в другие страны. Кудрин заявил, что пришло крайнее время для перехода от «нефтяной экономики к экономике знаний и технологий».
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