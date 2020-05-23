Кудрин оценил влияние пандемии на добычу нефти в РФ

https://static.news.ru/photo/3d2c13cc-9e27-11ea-b92e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство нефти в России не упадёт из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Однако, по его словам, заметно снизится доход от экспорта нефти в другие страны. Своё мнение Кудрин высказал в статье, которую опубликовала газета «Коммерсант».

Производство нефти в России не упадёт, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет. Для всей экономической политики, в том числе для бюджетной политики, это важнейший вызов, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться активнее, — отметил экономист.

Он добавил, что пришло крайнее время перейти «от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий».

Кудрин считает, что государство сможет восполнить утерянную нефтяную ренту за счёт новых технологических и инновационных решений, цифровизации, которые способны изменить облик целых отраслей.

И наше регулирование, и госуправление тут опаздывают и не соответствуют этим вызовам. Об этом мы говорим давно. Запрос на новое качество госрегулирования сейчас крайне велик, — уверен глава Счётной палаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень жизни россиян из-за кризиса упадёт на 5–7%. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, это серьёзные значения. Чиновник добавил, что в сложившейся ситуации власти должны заботиться в первую очередь о гражданах, а не о финансовых структурах.