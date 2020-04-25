Кудрин: уровень жизни в РФ упадёт на 5-7%

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Уровень жизни россиян из-за кризиса упадёт на 5-7%, считает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, это серьёзные значения.

Чиновник добавил, что в сложившейся ситуации власти должны заботиться, в первую очередь, о гражданах, а не о финансовых структурах.

На первом месте — человек, не банки даже, предприятия, и это должно уже соответствовать уровню развития нашего государства — что люди в первую очередь должны легче пройти этот кризис, — рассказал политик в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Кудрин посоветовал выдавать продовольственные наборы самым бедным жителям, не получающим социальные выплаты. Руководитель ведомства отметил, что выход из кризиса для РФ может затянуться на 3-4 года.

Он добавил, что спад российской экономики в 2020 году может достичь от 6 до 8% ВВП. Однако после потерь бюджета, по его словам, она восстановится и будет работать нормально.

Ранее NEWS.ru сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян в январе—марте 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Речь идёт о скорректированных на инфляцию денежных доходах минус обязательные платежи — налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.