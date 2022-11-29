Аналитик объяснил, чем газовый союз выгоден России Аналитик Демидов: Россия хочет добиться повышения продажи газа созданием газового союза

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Создание тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном позволит России добиться повышения продажи газа, заявил в беседе с Lenta.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его словам, таким образом Россия сможет продавать свой газ разным странам, предложив им низкую цену и участие в любых российских проектах.

Здесь, скорее, говорится о своповых поставках, то есть когда Россия поставляет либо реально, либо виртуально свой газ в эти страны, а они, в свою очередь, допустим, перепродают или поставляют его в Китай, дальше происходит вероятное сжижение, газ уходит уже по всему миру, — пояснил Демидов.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что глава республики Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин 28 ноября обсуждали создание тройственного газового союза с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа. Президенты Казахстана и России намерены провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения вопроса.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны и идея союза еще будет оформляться. По его словам, и у Казахстана, и у Узбекистана быстро развивается экономика, растут внутренние потребности в газе, обе страны торгуют на внешних рынках. Кроме того, Россия и Казахстан в рамках ЕАЭС имеют планы по развитию энергетической отрасли, в перспективе — по созданию общих энергетических рынков.