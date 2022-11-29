В Кремле оценили идею газового союза с Казахстаном и Узбекистаном Песков: идея тройственного газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Идея создания «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны, передает РИА Новости.

Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею в виду в плане формулирования четких контуров. Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что и у Казахстана, и у Узбекистана быстро развивается экономика, растут внутренние потребности в газе, а также обе страны торгуют на внешних рынках. Кроме того, по его словам, Россия и Казахстан в рамках ЕАЭС имеют планы по развитию энергетической отрасли, в перспективе — планы по созданию общих энергетических рынков. Песков заметил, что Узбекистан тоже присматривается к ЕАЭС, является наблюдателем, поэтому в этом вопросе важно координироваться.

Песков сообщил, что президент России Владимир Путин предлагает создать координационный механизм в рамках газового союза между РФ, Казахстаном и Узбекистаном. По его словам, возможно, для этого понадобится некое юридическое лицо.

Потребности северного Казахстана обеспечиваются газом из России, там своих возможностей нет, там есть варианты: или брать газ из России, или тратить десятки миллиардов долларов чтобы туда тянуть трубопроводную систему. А мы развиваем у себя новую провинцию «Восточная Сибирь». Все это требует именно сложение действий, координацию между тремя странами. То что имеет в виду Путин, — это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть — конечно, это все еще предстоит обсуждать, — с неким юридическим лицом, — добавил Песков.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Путин на встрече в Кремле 28 ноября обсуждали создание тройственного газового союза с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа. Президенты Казахстана и России намерены провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения вопроса.