В Кремле обсуждали создание газового союза с Казахстаном и Узбекистаном Пресс-секретарь Токаева: в Кремле обсуждали газовый союз РФ, Казахстана и Узбекистана

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин на встрече в Кремле 28 ноября обсуждали создание тройственного газового союза с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа, сообщил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай. По его информации, президенты Казахстана и России намерены провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения вопроса.

В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании тройственного газового союза в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, — пояснил Желдибай.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что вопрос поставки газа и нефти в обход России является весьма важным для Астаны. Также Казахстан стремится решить вопрос транспортировки своего урана, так как он экспортируется исключительно через территорию России.

Сам Токаев в ходе своего визита в Москву сообщил, что на данный момент существуют темы, требующие переговоров, в частности в газовой сфере. Однако Астана не «драматизирует какие-либо вопросы» и готова к диалогу, добавил он.