Токаев: в отношениях РФ и Казахстана есть требующие переговоров вопросы Токаев: в отношениях РФ и Казахстана есть требующие переговоров вопросы в газовой сфере

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Касым-Жомарт Токаев

Все существующие вопросы взаимодействия Казахстана и России будут согласованы, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает ТАСС. По словам президента, на данный момент существуют темы, требующие переговоров, в частности, в газовой сфере. Однако Астана не «драматизирует какие-либо вопросы» и готова к диалогу.

Есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров, в частности речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал президенту РФ, что такие вопросы имеются, они требуют обсуждения, — сказал Токаев.

28 ноября Владимир Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран. Документ состоит из 37 пунктов. В тексте указано, что Москва и Астана будут развивать союзнические отношения и интеграцию как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия.

Президенты также договорились продолжать взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе наращивать потенциал ОДКБ. Отдельно в декларации отмечено, что в ядерной войне не может быть победителей и «она никогда не должна быть развязана». В одном из пунктов указано, что РФ и Казахстан продолжат создавать благоприятные условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга.